Украина получила от США первую партию СПГ
ДТЭК: Украина получила от США первую партию СПГ из 100 миллионов кубометров
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа, груз состоит из 100 миллионов кубометров голубого топлива, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК.
"ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, сегодня получила свой первый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции. Груз, состоящий примерно из 100 миллионов кубометров газа, или 1 тераватт-часа энергии, на борту судна Gaslog Savannah прибыл на СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте энергохолдинга.
Отмечается, что эта поставка является первой партией из части подобных из США. "Она прибыла всего за несколько дней до того, как Украина завершила соглашение о транспортировке российского газа в Европейский Союз через свою территорию", - добавили в компании.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8.00 мск 1 января 2025 года.
Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
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