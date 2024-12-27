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Украина получила от США первую партию СПГ - РИА Новости, 27.12.2024
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20:42 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/spg-1991763777.html
Украина получила от США первую партию СПГ
Украина получила от США первую партию СПГ - РИА Новости, 27.12.2024
Украина получила от США первую партию СПГ
Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа, груз состоит из 100 миллионов кубометров голубого топлива, сообщает в пятницу украинский... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:42:00+03:00
2024-12-27T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа, груз состоит из 100 миллионов кубометров голубого топлива, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК. "ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, сегодня получила свой первый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции. Груз, состоящий примерно из 100 миллионов кубометров газа, или 1 тераватт-часа энергии, на борту судна Gaslog Savannah прибыл на СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте энергохолдинга. Отмечается, что эта поставка является первой партией из части подобных из США. "Она прибыла всего за несколько дней до того, как Украина завершила соглашение о транспортировке российского газа в Европейский Союз через свою территорию", - добавили в компании. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8.00 мск 1 января 2025 года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
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украина, сша, европа, денис шмыгаль, дтэк, в мире
Украина, США, Европа, Денис Шмыгаль, ДТЭК, В мире
Украина получила от США первую партию СПГ

ДТЭК: Украина получила от США первую партию СПГ из 100 миллионов кубометров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа, груз состоит из 100 миллионов кубометров голубого топлива, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК.
"ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, сегодня получила свой первый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции. Груз, состоящий примерно из 100 миллионов кубометров газа, или 1 тераватт-часа энергии, на борту судна Gaslog Savannah прибыл на СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте энергохолдинга.
Отмечается, что эта поставка является первой партией из части подобных из США. "Она прибыла всего за несколько дней до того, как Украина завершила соглашение о транспортировке российского газа в Европейский Союз через свою территорию", - добавили в компании.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8.00 мск 1 января 2025 года.
Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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УкраинаСШАЕвропаДенис ШмыгальДТЭКВ мире
 
 
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