https://ria.ru/20241227/spg-1991763777.html

Украина получила от США первую партию СПГ

Украина получила от США первую партию СПГ - РИА Новости, 27.12.2024

Украина получила от США первую партию СПГ

Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа, груз состоит из 100 миллионов кубометров голубого топлива, сообщает в пятницу украинский... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:42:00+03:00

2024-12-27T20:42:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа, груз состоит из 100 миллионов кубометров голубого топлива, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК. "ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, сегодня получила свой первый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции. Груз, состоящий примерно из 100 миллионов кубометров газа, или 1 тераватт-часа энергии, на борту судна Gaslog Savannah прибыл на СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте энергохолдинга. Отмечается, что эта поставка является первой партией из части подобных из США. "Она прибыла всего за несколько дней до того, как Украина завершила соглашение о транспортировке российского газа в Европейский Союз через свою территорию", - добавили в компании. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8.00 мск 1 января 2025 года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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украина, сша, европа, денис шмыгаль, дтэк, в мире