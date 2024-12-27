https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991768294.html
"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО
"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2024
"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО
Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, написало издание InfoBRICS. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T21:41:00+03:00
2024-12-27T21:41:00+03:00
2024-12-27T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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су-57
су-34
су-35с
нато
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, написало издание InfoBRICS."Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве. <...> Помимо увеличения производства, российский истребитель пятого поколения Су-57 постоянно модернизируется для повышения боевых возможностей", — говорится в материале.Автор материала также восхитился ракетой "Орешник", добавив, что "Западу остается только мечтать о таком вооружении", в то время, как Россия разрабатывает эффективные средства противодействия вооружения противника, включая "ставшую легендарной ЗРС С-500".Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО
InfoBRICS: российские истребители и "Орешник" доказали эффективность в зоне СВО