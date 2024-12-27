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"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2024
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21:41 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991768294.html
"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО
"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2024
"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО
Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, написало издание InfoBRICS. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T21:41:00+03:00
2024-12-27T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
су-57
су-34
су-35с
нато
брикс
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, написало издание InfoBRICS."Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве. &lt;...&gt; Помимо увеличения производства, российский истребитель пятого поколения Су-57 постоянно модернизируется для повышения боевых возможностей", — говорится в материале.Автор материала также восхитился ракетой "Орешник", добавив, что "Западу остается только мечтать о таком вооружении", в то время, как Россия разрабатывает эффективные средства противодействия вооружения противника, включая "ставшую легендарной ЗРС С-500".Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991725060.html
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россия, сергей лавров, су-57, су-34, су-35с, нато, брикс, москва, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Су-57, Су-34, Су-35С, НАТО, БРИКС, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
"Западу остается мечтать". СМИ раскрыли козырь России в зоне СВО

InfoBRICS: российские истребители и "Орешник" доказали эффективность в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, написало издание InfoBRICS.
"Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве. <...> Помимо увеличения производства, российский истребитель пятого поколения Су-57 постоянно модернизируется для повышения боевых возможностей", — говорится в материале.
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Автор материала также восхитился ракетой "Орешник", добавив, что "Западу остается только мечтать о таком вооружении", в то время, как Россия разрабатывает эффективные средства противодействия вооружения противника, включая "ставшую легендарной ЗРС С-500".
Россия 21 ноября нанесла удар по по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровСу-57Су-34Су-35СНАТОБРИКСМоскваУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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