https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991661450.html

ВСУ потеряли до 1140 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли до 1140 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 27.12.2024

ВСУ потеряли до 1140 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

Украинские формирования за неделю потеряли до 1140 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:22:00+03:00

2024-12-27T13:22:00+03:00

2024-12-27T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

безопасность

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 1140 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155-мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность