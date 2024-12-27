https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991661450.html
ВСУ потеряли до 1140 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли до 1140 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 27.12.2024
ВСУ потеряли до 1140 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
Украинские формирования за неделю потеряли до 1140 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:22:00+03:00
2024-12-27T13:22:00+03:00
2024-12-27T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_0:139:2942:1794_1920x0_80_0_0_c3f02525514bc1b43013076699d05fbb.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 1140 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155-мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2cde0e7b10dfa73e0bd603f64c6dbf3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Безопасность
ВСУ потеряли до 1140 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1140 боевиков в зоне действий "Востока"