Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991586486.html
Рогов заявил о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке
Рогов заявил о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 27.12.2024
Рогов заявил о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке
Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта попал в тяжелое положение, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:40:00+03:00
2024-12-27T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта попал в тяжелое положение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. "Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в тяжелое положение. Наши войска полностью взяли под контроль основную трассу снабжения подразделений противника и продолжают обхват поселка", - сказал Рогов. По его словам, ВС РФ уже подошли к границе поселка с востока, а также продолжают приближаться с северного и южного фланга, одновременно атакуя с запада, чтобы сомкнуть кольцо и взять противника в окружение. Ранее МО РФ сообщало о потере ВСУ до 170 военнослужащих, орудия Д-20 и гаубицы Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", в том числе у Великой Новоселки. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_dd7ae7b70f903eab2d48dec134483e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов заявил о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке

Рогов: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке попал в тяжелое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта попал в тяжелое положение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги.
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении
13 декабря, 06:12
"Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в тяжелое положение. Наши войска полностью взяли под контроль основную трассу снабжения подразделений противника и продолжают обхват поселка", - сказал Рогов.
По его словам, ВС РФ уже подошли к границе поселка с востока, а также продолжают приближаться с северного и южного фланга, одновременно атакуя с запада, чтобы сомкнуть кольцо и взять противника в окружение.
Ранее МО РФ сообщало о потере ВСУ до 170 военнослужащих, орудия Д-20 и гаубицы Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", в том числе у Великой Новоселки.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала