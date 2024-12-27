https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991586486.html

Рогов заявил о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке

Рогов заявил о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 27.12.2024

Рогов заявил о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке

Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта попал в тяжелое положение, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:40:00+03:00

2024-12-27T07:40:00+03:00

2024-12-27T07:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта попал в тяжелое положение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. "Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в тяжелое положение. Наши войска полностью взяли под контроль основную трассу снабжения подразделений противника и продолжают обхват поселка", - сказал Рогов. По его словам, ВС РФ уже подошли к границе поселка с востока, а также продолжают приближаться с северного и южного фланга, одновременно атакуя с запада, чтобы сомкнуть кольцо и взять противника в окружение. Ранее МО РФ сообщало о потере ВСУ до 170 военнослужащих, орудия Д-20 и гаубицы Д-30 в зоне ответственности группировки "Восток", в том числе у Великой Новоселки. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность