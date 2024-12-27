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ВС России зачищают плацдарм ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 27.12.2024
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07:30 27.12.2024
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ВС России зачищают плацдарм ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов
ВС России зачищают плацдарм ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 27.12.2024
ВС России зачищают плацдарм ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов
Российские войска зачищают плацдарм ВСУ южнее города Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого продолжаются бои, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:30:00+03:00
2024-12-27T07:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Российские войска зачищают плацдарм ВСУ южнее города Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого продолжаются бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основные бои за освобождение Курахово перекинулись в промзону, противник выбит из жилой застройки. Город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% его территории. "Наряду с боями в самом Курахово наши войска зачищают плацдарм ВСУ южнее на подступах к Курахово, освободив за последние сутки порядка 4 квадратных километров, а также порядка 6 квадратных километров в районе Разлива и Константинополя", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, ВС РФ также продвигаются вперед севернее-западнее Курахово в районе Сонцовки. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241205/vs-1987449090.html
https://ria.ru/20241121/kurakhovo-1984933995.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России зачищают плацдарм ВСУ южнее Курахово, заявил Рогов

Рогов: ВС России освободили около четырех квадратных километров у Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Российские войска зачищают плацдарм ВСУ южнее города Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого продолжаются бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что основные бои за освобождение Курахово перекинулись в промзону, противник выбит из жилой застройки. Город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% его территории.
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ВС России взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища
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"Наряду с боями в самом Курахово наши войска зачищают плацдарм ВСУ южнее на подступах к Курахово, освободив за последние сутки порядка 4 квадратных километров, а также порядка 6 квадратных километров в районе Разлива и Константинополя", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, ВС РФ также продвигаются вперед севернее-западнее Курахово в районе Сонцовки.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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