Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения
ФСБ: Спектор передавал США данные для системы генетического скрининга россиян
Джин Спектор, обвиняемый в шпионаже, в Мосгорсуде
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американец Джин (Евгений) Спектор, приговоренный к 15 годам за шпионаж, передавал в США сведения для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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"Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России", — говорится в релизе.
Мосгорсуд 24 декабря приговорил Спектора к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 14 миллионов рублей. В ФСБ подчеркнули, что сведения, полученные в ходе контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий, а также следственных действий, нашли подтверждение в суде, преступная деятельность Спектора полностью доказана.
Спектора арестовали по обвинению в шпионаже в августе 2023 года. До сих пор подробности дела не раскрывались из-за секретности.
Кроме того, он фигурировал в деле экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину. Позже апелляция отменила этот приговор и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства Спектор получил три с половиной года лишения свободы.
Российские специалисты уже отмечали интерес американских военных к биологическим материалам россиян. В частности, в 2021 году президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что США в рамках отдельной программы собирали образцы синовиальной (суставной) жидкости жителей России.
А еще в 2017 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у спецслужб есть данные о том, что некоторые эмиссары и неправительственные организации собирали биологический материал представителей различных российских этносов.