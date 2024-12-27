https://ria.ru/20241227/spektor-1991603303.html

Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения

Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения - РИА Новости, 27.12.2024

Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения

Американец Джин (Евгений) Спектор, приговоренный к 15 годам за шпионаж, передавал в США сведения для создания системы высокоскоростного генетического скрининга... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T09:56:00+03:00

2024-12-27T09:56:00+03:00

2024-12-27T14:28:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американец Джин (Евгений) Спектор, приговоренный к 15 годам за шпионаж, передавал в США сведения для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России", — говорится в релизе.Мосгорсуд 24 декабря приговорил Спектора к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 14 миллионов рублей. В ФСБ подчеркнули, что сведения, полученные в ходе контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий, а также следственных действий, нашли подтверждение в суде, преступная деятельность Спектора полностью доказана. Спектора арестовали по обвинению в шпионаже в августе 2023 года. До сих пор подробности дела не раскрывались из-за секретности.Кроме того, он фигурировал в деле экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину. Позже апелляция отменила этот приговор и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства Спектор получил три с половиной года лишения свободы.Российские специалисты уже отмечали интерес американских военных к биологическим материалам россиян. В частности, в 2021 году президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что США в рамках отдельной программы собирали образцы синовиальной (суставной) жидкости жителей России.А еще в 2017 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у спецслужб есть данные о том, что некоторые эмиссары и неправительственные организации собирали биологический материал представителей различных российских этносов.

https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, сша, аркадий дворкович, анастасия алексеева, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд