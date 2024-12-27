Рейтинг@Mail.ru
Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 27.12.2024 (обновлено: 14:28 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/spektor-1991603303.html
Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения
Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения - РИА Новости, 27.12.2024
Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения
Американец Джин (Евгений) Спектор, приговоренный к 15 годам за шпионаж, передавал в США сведения для создания системы высокоскоростного генетического скрининга... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:56:00+03:00
2024-12-27T14:28:00+03:00
происшествия
россия
москва
сша
аркадий дворкович
анастасия алексеева
министерство обороны сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991674914_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_b9bc5842f3423a7c69eaa9ce37ff40d3.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американец Джин (Евгений) Спектор, приговоренный к 15 годам за шпионаж, передавал в США сведения для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. &quot;Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России&quot;, — говорится в релизе.Мосгорсуд 24 декабря приговорил Спектора к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 14 миллионов рублей. В ФСБ подчеркнули, что сведения, полученные в ходе контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий, а также следственных действий, нашли подтверждение в суде, преступная деятельность Спектора полностью доказана. Спектора арестовали по обвинению в шпионаже в августе 2023 года. До сих пор подробности дела не раскрывались из-за секретности.Кроме того, он фигурировал в деле экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину. Позже апелляция отменила этот приговор и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства Спектор получил три с половиной года лишения свободы.Российские специалисты уже отмечали интерес американских военных к биологическим материалам россиян. В частности, в 2021 году президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что США в рамках отдельной программы собирали образцы синовиальной (суставной) жидкости жителей России.А еще в 2017 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у спецслужб есть данные о том, что некоторые эмиссары и неправительственные организации собирали биологический материал представителей различных российских этносов.
https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991674914_40:0:623:437_1920x0_80_0_0_07404e5470ed74ef9edeb0d7cac709cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, сша, аркадий дворкович, анастасия алексеева, министерство обороны сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, США, Аркадий Дворкович, Анастасия Алексеева, Министерство обороны США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд
Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения

ФСБ: Спектор передавал США данные для системы генетического скрининга россиян

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкДжин Спектор, обвиняемый в шпионаже, в Мосгорсуде
Джин Спектор, обвиняемый в шпионаже, в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Джин Спектор, обвиняемый в шпионаже, в Мосгорсуде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американец Джин (Евгений) Спектор, приговоренный к 15 годам за шпионаж, передавал в США сведения для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«

"Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России", — говорится в релизе.

Мосгорсуд 24 декабря приговорил Спектора к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 14 миллионов рублей. В ФСБ подчеркнули, что сведения, полученные в ходе контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий, а также следственных действий, нашли подтверждение в суде, преступная деятельность Спектора полностью доказана.
Спектора арестовали по обвинению в шпионаже в августе 2023 года. До сих пор подробности дела не раскрывались из-за секретности.
Кроме того, он фигурировал в деле экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он полностью признал вину. Позже апелляция отменила этот приговор и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства Спектор получил три с половиной года лишения свободы.
Российские специалисты уже отмечали интерес американских военных к биологическим материалам россиян. В частности, в 2021 году президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что США в рамках отдельной программы собирали образцы синовиальной (суставной) жидкости жителей России.
А еще в 2017 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у спецслужб есть данные о том, что некоторые эмиссары и неправительственные организации собирали биологический материал представителей различных российских этносов.
Задержание московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену
29 октября, 11:10
 
ПроисшествияРоссияМоскваСШААркадий ДворковичАнастасия АлексееваМинистерство обороны СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала