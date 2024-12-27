https://ria.ru/20241227/sochi-1991595239.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 27.12.2024
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:28:00+03:00
2024-12-27T09:28:00+03:00
2024-12-27T09:36:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702742_0:145:3073:1874_1920x0_80_0_0_4947e4ba15c9d7720ef4d0ce754a3659.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в Telegram-канале."В аэропорту Сочи с 09:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", говорится в сообщении Росавиации.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20241227/samolet-1991588756.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702742_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_7de5973dd08dbaefac72559245ffa9e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов