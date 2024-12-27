https://ria.ru/20241227/sochi-1991595239.html

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 27.12.2024

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T09:28:00+03:00

2024-12-27T09:28:00+03:00

2024-12-27T09:36:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в Telegram-канале."В аэропорту Сочи с 09:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", говорится в сообщении Росавиации.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20241227/samolet-1991588756.html

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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество