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В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 27.12.2024
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09:28 27.12.2024 (обновлено: 09:36 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sochi-1991595239.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 27.12.2024
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:28:00+03:00
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сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в Telegram-канале."В аэропорту Сочи с 09:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", говорится в сообщении Росавиации.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло
Девушка возле электронного табло - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка возле электронного табло. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
"В аэропорту Сочи с 09:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", говорится в сообщении Росавиации.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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