https://ria.ru/20241227/sochi-1991585795.html
В Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 27.12.2024
В Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:25:00+03:00
2024-12-27T07:25:00+03:00
2024-12-27T07:25:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 5.00 мск, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241227/izrail-1991568803.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи