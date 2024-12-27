https://ria.ru/20241227/sochi-1991585795.html

В Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 27.12.2024

В Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:25:00+03:00

2024-12-27T07:25:00+03:00

2024-12-27T07:25:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 5.00 мск, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241227/izrail-1991568803.html

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество