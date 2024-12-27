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Два жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки - РИА Новости, 27.12.2024
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10:10 27.12.2024 (обновлено: 10:16 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sobaka-1991609252.html
Два жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки
Два жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки - РИА Новости, 27.12.2024
Два жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки
Правоохранительные органы Удмуртии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после того, как двое мужчин вилами и битой забили соседскую собаку... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:10:00+03:00
2024-12-27T10:16:00+03:00
происшествия
воткинск
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Удмуртии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после того, как двое мужчин вилами и битой забили соседскую собаку за громкий лай, сообщает пресс-служба МВД по республике в Telegram-канале. В полицию Воткинска с заявлением об убийстве ее собаки обратилась 61-летняя местная жительница. "После опроса местных жителей, потерпевшей, а также просмотра записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили злоумышленников. Ими оказались 39-летний сосед женщины и его 27-летний родственник, которые в ночное время суток, воспользовавшись садовыми вилами и бейсбольной битой, нанесли множественные удары по телу животного, что привело к его гибели. Свой мотив мужчина объяснил тем, что собака громко лаяла и бегала по соседним участкам", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными". Региональная полиция в своем Telegram-канале опубликовала видео инцидента. По кадрам видно, как ночью двое, вооруженные битой и вилами, перелетают через забор и забивают собаку.
https://ria.ru/20241224/politsiya-1990970969.html
воткинск
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происшествия, воткинск, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Воткинск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Два жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки

Два жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки за громкий лай

© МВД по Удмуртской Республике/TelegramДва жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки
Два жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© МВД по Удмуртской Республике/Telegram
Два жителя Удмуртии забили вилами и битой собаку соседки
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Удмуртии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после того, как двое мужчин вилами и битой забили соседскую собаку за громкий лай, сообщает пресс-служба МВД по республике в Telegram-канале.
В полицию Воткинска с заявлением об убийстве ее собаки обратилась 61-летняя местная жительница.
"После опроса местных жителей, потерпевшей, а также просмотра записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили злоумышленников. Ими оказались 39-летний сосед женщины и его 27-летний родственник, которые в ночное время суток, воспользовавшись садовыми вилами и бейсбольной битой, нанесли множественные удары по телу животного, что привело к его гибели. Свой мотив мужчина объяснил тем, что собака громко лаяла и бегала по соседним участкам", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными".
Региональная полиция в своем Telegram-канале опубликовала видео инцидента. По кадрам видно, как ночью двое, вооруженные битой и вилами, перелетают через забор и забивают собаку.
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ПроисшествияВоткинскУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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