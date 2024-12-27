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СК предъявил обвинения экс-главам администрации Зеленского - РИА Новости, 27.12.2024
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10:55 27.12.2024 (обновлено: 13:24 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sk-1991620379.html
СК предъявил обвинения экс-главам администрации Зеленского
СК предъявил обвинения экс-главам администрации Зеленского - РИА Новости, 27.12.2024
СК предъявил обвинения экс-главам администрации Зеленского
Следственный комитет РФ предъявил обвинения бывшим руководителям администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану, которые, по версии следствия,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:55:00+03:00
2024-12-27T13:24:00+03:00
в мире
украина
донбасс
россия
игорь райнин
андрей богдан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинения бывшим руководителям администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану, которые, по версии следствия, причастны к гибели на Донбассе 123 человек, в том числе 11 детей, сообщает пресс-служба ведомства. "С учётом совокупности собранных доказательств за организацию обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения Игорю Райнину и Андрею Богдану. С августа 2016 по февраль 2020 года они последовательно занимали должность главы администрации президента Украины и являлись членами совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате их совместных преступных действий за это время подконтрольные им боевики осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате чего были ранены и погибли 123 человека, в том числе 11 детей, а также разрушено более 390 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых, добавляется в релизе.
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в мире, украина, донбасс, россия, игорь райнин, андрей богдан, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Игорь Райнин, Андрей Богдан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинения экс-главам администрации Зеленского

СК обвинил экс-глав администрации Зеленского в преступлениях на Донбассе

© соцсетиИгорь Райнин
Игорь Райнин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Следственный комитет РФ предъявил обвинения бывшим руководителям администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану, которые, по версии следствия, причастны к гибели на Донбассе 123 человек, в том числе 11 детей, сообщает пресс-служба ведомства.
"С учётом совокупности собранных доказательств за организацию обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик предъявлены обвинения Игорю Райнину и Андрею Богдану. С августа 2016 по февраль 2020 года они последовательно занимали должность главы администрации президента Украины и являлись членами совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.
CC BY 4.0 / / Андрей Богдан
Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
CC BY 4.0 / /
Андрей Богдан
Уточняется, что в результате их совместных преступных действий за это время подконтрольные им боевики осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате чего были ранены и погибли 123 человека, в том числе 11 детей, а также разрушено более 390 объектов гражданской инфраструктуры.
Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых, добавляется в релизе.
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В миреУкраинаДонбассРоссияИгорь РайнинАндрей БогданСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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