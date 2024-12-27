https://ria.ru/20241227/shtraf-1991694151.html
Tik Tok оштрафовали на три миллиона за отказ удалить запрещенную информацию
Tik Tok оштрафовали на три миллиона за отказ удалить запрещенную информацию - РИА Новости, 27.12.2024
Tik Tok оштрафовали на три миллиона за отказ удалить запрещенную информацию
Таганский суд Москвы на 3 миллиона рублей оштрафовал Tik Tok за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:25:00+03:00
2024-12-27T15:25:00+03:00
2024-12-27T15:27:00+03:00
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 3 миллиона рублей оштрафовал Tik Tok за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Tik Tok Pte. Ltd признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)", - сказали в суде. В итоге суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в 3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241216/tiktok-1989549970.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество
Tik Tok оштрафовали на три миллиона за отказ удалить запрещенную информацию
В Москве Tik Tok оштрафовали на 3 миллиона за неудаление запрещенной информации