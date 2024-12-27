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Tik Tok оштрафовали на три миллиона за отказ удалить запрещенную информацию

Tik Tok оштрафовали на три миллиона за отказ удалить запрещенную информацию - РИА Новости, 27.12.2024

Tik Tok оштрафовали на три миллиона за отказ удалить запрещенную информацию

Таганский суд Москвы на 3 миллиона рублей оштрафовал Tik Tok за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:25:00+03:00

2024-12-27T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 3 миллиона рублей оштрафовал Tik Tok за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Tik Tok Pte. Ltd признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)", - сказали в суде. В итоге суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в 3 миллиона рублей.

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