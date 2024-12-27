https://ria.ru/20241227/shou-1991642596.html

Артисты выступили в новогоднем шоу VK ПОД ШУБОЙ 3

Артисты выступили в новогоднем шоу VK ПОД ШУБОЙ 3 - РИА Новости, 27.12.2024

Артисты выступили в новогоднем шоу VK ПОД ШУБОЙ 3

Перед Новым годом пользователи смогут увидеть музыкальное шоу VK ПОД ШУБОЙ 3. Зрителей ждут новые версии новогодних песен, которые удивят своим звучанием. Из... РИА Новости, 27.12.2024

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2024-12-27T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Перед Новым годом пользователи смогут увидеть музыкальное шоу VK ПОД ШУБОЙ 3. Зрителей ждут новые версии новогодних песен, которые удивят своим звучанием. Из участников шоу — Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Лолита, МУККА, группа ХЛЕБ и другие артисты.Сам проект построен на фитах современных исполнителей и легендарных звёзд российской эстрады. В этом году в шоу зрители услышат новые версии песни "Зима в сердце" от дуэта Басты и Евы Польны, трека "Белая ночь" в фите тринадцать карат и Найка Борзова, кавер на песню "Метелица" от МУККА и Юлии Савичевой.В шоу прозвучат дуэты группы ХЛЕБ и Артура Пирожкова с "Холодной луной", Полины Гагариной и MIRAVI с композицией "Опять метель", песня "Зима-холода" в исполнении Михаила Шуфутинского feat Artik & Asti. Кроме хитов разных лет, с зимним настроением запланированы две премьеры: A’Studio и LYRIQ подарят зрителям свой новый трек "Источник", Лолита и MONA специально к этому выпуску записали песню "Последняя любовь".Также зрителей ждут сюрпризы, к шоу присоединятся такие звёзды, как Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Влад А4, INSTASAMKA, Артемий Лебедев, Антон Шастун, Нурлан Сабуров и Юлия Гаврилина.Премьера VK ПОД ШУБОЙ 3 состоится 27 декабря в 20:25 на платформе VK Видео. Пользователи получат возможность не только оценить новые треки во время просмотра, но и послушать их в любое время: в VK Музыке и на других стриминговых платформах есть новогодний альбом с их студийными версиями. Релиз спродюсировала и записала команда музыкального лейбла VK Records."Мы выпускаем новую ШУБУ с большим предвкушением! Она изменилась концептуально, но сохранила тот самый новогодний вайб. Это шоу-настроение, которое объединит всех его зрителей. Мы верим, что оно задаст особую атмосферу в каждом доме в новогодние праздники. Смотрите премьеру с нами в VK Видео", — поделилась заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.Телепремьера шоу VK ПОД ШУБОЙ 3 состоится на канале СТС 30 декабря в 00:40.

https://ria.ru/20241223/vk-1990813473.html

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Артем Смирнов

вконтакте, полина гагарина, михаил шуфутинский, баста (василий вакуленко), музыка