https://ria.ru/20241227/sholts-1991745910.html

Германия не пошлет своих солдат на Украину, заявил Шольц

Германия не пошлет своих солдат на Украину, заявил Шольц - РИА Новости, 27.12.2024

Германия не пошлет своих солдат на Украину, заявил Шольц

Германия будет "играть важную роль" в гарантиях безопасности для Украины, но "не пошлёт своих солдат на эту войну", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:23:00+03:00

2024-12-27T18:23:00+03:00

2024-12-27T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Германия будет "играть важную роль" в гарантиях безопасности для Украины, но "не пошлёт своих солдат на эту войну", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Позднее (между Европой и США - ред.) также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Германия также будет играть в них важную роль", - сказал Шольц в интервью порталу T-Online. Он также назвал "странной" дискуссию о возможности отправки немецких военнослужащих на Украину. "Я не пошлю немецких солдат на эту войну", - сказал Шольц, подчеркнув, что что речь идёт сейчас о том, чтобы не оставлять Украину одну и продолжать поставки оружия Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241223/putin-1990872550.html

https://ria.ru/20241227/sholts-1991740878.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, сергей лавров, нато