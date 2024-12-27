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Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих - РИА Новости, 27.12.2024
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16:19 27.12.2024 (обновлено: 18:07 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sharlot-1991710464.html
Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих
Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих - РИА Новости, 27.12.2024
Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих
Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота* к пяти с половиной годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:19:00+03:00
2024-12-27T18:07:00+03:00
происшествия
россия
эдуард шарлот
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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САМАРА, 27 дек — РИА Новости. Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота* к пяти с половиной годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Шарлота виновным в совершении преступлений по статьям 354.1, 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание &lt;…&gt; в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в колонии-поселении", — огласил приговор судья.Гособвинение требовало для подсудимого семь лет и пять месяцев колонии, защита настаивала на оправдании певца.При этом суд по просьбе прокуратуры исключил из обвинения статьи "Возбуждение ненависти" и "Похищение или повреждение документов".Уроженец Самары Эдуард Шарлот — певец и блогер эпатажного поведения, наиболее известный как исполнитель песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube). В ноябре прошлого года он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Поводом для них стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.В одном из своих видео Шарлот сжег свой российский паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Затем он попросил у подписчиков денег на обратный билет, вскоре его задержали в аэропорту Пулково. В суде Шарлот признал вину. Он уверял, что попал под влияние оппозиции и хочет исправиться, для чего готов пожертвовать половину прибыли от концертов, которые проводил бы в России.* Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20241227/sharlot-1991687421.html
https://ria.ru/20241206/sharlot-1987741134.html
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происшествия, россия, эдуард шарлот, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Эдуард Шарлот, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих

В Самаре певца Шарлота приговорили к 5,5 года колонии за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкПевец Эдуард Шарлот* в Самарском областном суде
Певец Эдуард Шарлот* в Самарском областном суде - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Сергей Тарасов
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Певец Эдуард Шарлот* в Самарском областном суде
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САМАРА, 27 дек — РИА Новости. Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота* к пяти с половиной годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Шарлота виновным в совершении преступлений по статьям 354.1, 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание <…> в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в колонии-поселении", — огласил приговор судья.
Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый по четырем статьям УК РФ , в том числе реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, перед началом заседания в Самарском областном суде в Самаре. 27 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Шарлот* извинился за провокационные видеоролики
14:56
Гособвинение требовало для подсудимого семь лет и пять месяцев колонии, защита настаивала на оправдании певца.
При этом суд по просьбе прокуратуры исключил из обвинения статьи "Возбуждение ненависти" и "Похищение или повреждение документов".
Уроженец Самары Эдуард Шарлот — певец и блогер эпатажного поведения, наиболее известный как исполнитель песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube). В ноябре прошлого года он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел.
Поводом для них стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Шарлот* заявил, что снимал видео ради хайпа
6 декабря, 15:24
В одном из своих видео Шарлот сжег свой российский паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Затем он попросил у подписчиков денег на обратный билет, вскоре его задержали в аэропорту Пулково.
В суде Шарлот признал вину. Он уверял, что попал под влияние оппозиции и хочет исправиться, для чего готов пожертвовать половину прибыли от концертов, которые проводил бы в России.
* Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Шарлот - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Шарлот задолжал по кредитам и налогам более 182 тысяч рублей
19 октября, 08:29
 
ПроисшествияРоссияЭдуард ШарлотФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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