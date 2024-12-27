https://ria.ru/20241227/sharlot-1991710464.html

Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих

Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих - РИА Новости, 27.12.2024

Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих

Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота* к пяти с половиной годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:19:00+03:00

2024-12-27T16:19:00+03:00

2024-12-27T18:07:00+03:00

происшествия

россия

эдуард шарлот

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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САМАРА, 27 дек — РИА Новости. Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота* к пяти с половиной годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Шарлота виновным в совершении преступлений по статьям 354.1, 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание <…> в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в колонии-поселении", — огласил приговор судья.Гособвинение требовало для подсудимого семь лет и пять месяцев колонии, защита настаивала на оправдании певца.При этом суд по просьбе прокуратуры исключил из обвинения статьи "Возбуждение ненависти" и "Похищение или повреждение документов".Уроженец Самары Эдуард Шарлот — певец и блогер эпатажного поведения, наиболее известный как исполнитель песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube). В ноябре прошлого года он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Поводом для них стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.В одном из своих видео Шарлот сжег свой российский паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Затем он попросил у подписчиков денег на обратный билет, вскоре его задержали в аэропорту Пулково. В суде Шарлот признал вину. Он уверял, что попал под влияние оппозиции и хочет исправиться, для чего готов пожертвовать половину прибыли от концертов, которые проводил бы в России.* Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20241227/sharlot-1991687421.html

https://ria.ru/20241206/sharlot-1987741134.html

https://ria.ru/20241019/sharlot-1978860423.html

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происшествия, россия, эдуард шарлот, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)