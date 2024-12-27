https://ria.ru/20241227/selderey-1583995098.html

Не только для похудения: чем полезен и опасен сельдерей

Сельдерей: польза и вред для здоровья мужчин и женщин, как выбрать и правильно хранить

Не только для похудения: чем полезен и опасен сельдерей

Сельдерей — травянистое растение семейства зонтичных, широко используется в приготовлении салатов и в составе блюд. О положительных качествах и... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:52:00+03:00

2024-12-27T20:52:00+03:00

2024-12-27T20:52:00+03:00

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Сельдерей — травянистое растение семейства зонтичных, широко используется в приготовлении салатов и в составе блюд. О положительных качествах и противопоказаниях — в материале РИА.Польза сельдерея для организмаСуществует три вида сельдерея (другое название - селера): листовой, корневой и черешковый, при этом каждый из них обладает уникальными полезными свойствами. Листовой богат витаминами С, А, В, Е, а также калием, кальцием, натрием, магнием и фосфором. Имеет противовоспалительный эффект, помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с гипертонией, благотворно влияет на нервную систему и повышает иммунитет при регулярном использовании и здоровом образе жизни. Полезные свойства листьев могут улучшить пищеварение и оказать расслабляющее действие на мышцы. Корневой сельдерей также содержит калий, магний, кальций, натрий, благодаря чему укрепляет стенки сосудов, защищает от атеросклероза, повышает общий тонус организма и насыщает его минералами. Считается, что употребление корня полезно при гипертонии, проблемах с суставами и различных воспалительных процессах. Корнеплод хорошо справляется с отечностью, оказывая мягкое мочегонное действие. Благодаря повышенному содержанию эфирных масел, способен тонизировать и увеличивать работоспособность.Самый популярный вид сельдерея - черешковый. Его сочные и хрустящие стебли можно не только добавлять в различные блюда, но и использовать как самостоятельный продукт. Он считается идеальным средством для похудения."Наиболее полезное в сельдерее - высокое содержание клетчатки, на переваривание которой организм тратит очень много энергии, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - Именно поэтому продукт используют в диетологии. Также в нем есть витамины группы В, А, Е, К, причем чтобы они усваивались, его нужно есть с чем-то жирным, например, со сметаной. Это будет намного лучше, чем просто чистый продукт или пустой сок сельдерея". Клетчатка хороша и для пищеварения, а некоторых случаях - при диабете. Кроме этого, сельдерей богат витаминами группы В, содержит провитамин А, витамин К, витамин Е, аскорбиновую кислоту, холин, органические кислоты, минералы и эфирные масла. Способен улучшать работу мозга и оказывать на организм успокоительное действие, но при этом помогает при апатии и сонливости.Как и другие виды этого растения, черешковый сельдерей полезен для сердечно-сосудистой системы, снижает холестерин, повышает метаболизм, ускоряет заживление повреждений на коже, хорошо справляется с воспалениями, отечностью и проблемами мочеиспускания. Как выбрать и хранитьГлавные признаки качественного сельдерея - крепкие, плотные стебли насыщенного "салатного" цвета. Листья не должны быть пожухлыми, с вкраплениями и пятнами. У молодого овоща стебли будут мягкими и сочными, а у старого - слишком волокнистыми. При покупке корней лучше отдать предпочтение небольшим по размеру и молодым, так как крупные старые клубни имеют менее выраженный вкус. Следует обратить внимание и на запах, продукт не должен пахнуть гнилью или плесенью. Отсутствие запаха вообще - признак использования большого количества химикатов при выращивании. Желтые листья и механические повреждения стебля - еще один повод отказаться от покупки.При комнатной температуре черешковый сельдерей может храниться до четырех дней, но только в том случае, если это молодой овощ. Лучшее место для него - холодильник. В нем стебли сохранят свою свежесть более недели, а корни - вплоть до нескольких недель. После покупки стебли нужно тщательно промыть и просушить, и только тогда убирать на хранение. Заворачивать их в пищевую пленку нежелательно. Чистится сельдерей довольно легко: после промывки с помощью ножа нужно немного поскрести наиболее толстые стебли. Корнеплоды могут храниться дольше, если положить их в ящик и засыпать песком, поставив в темное место, желательно в погреб. И листья, и корни можно засушить, что обеспечит им еще более долгий срок годности. Чем полезен для мужчиныСчитается, что включение в рацион сельдерея при здоровом образе жизни и правильном питании благотворно сказывается на мужской потенции. Растение содержит специфический гормон - андростерон, который является основным продуктом метаболизма тестостерона. За счет этого и благотворного влияния на работу ЦНС у мужчин повышается либидо и улучшается эректильная функция. Здесь стоит учитывать индивидуальные особенности организма. Как подчеркнула Вероника Хованская, на потенцию негативно влияют стрессы, плохое питание, употребление спиртного и т.д., поэтому при неправильном образе жизни какого-то эффекта от сельдерея ждать не стоит.Также этот овощ показан к применению при проблемах с мочеиспусканием, воспалениях мочеполовых органов и предрасположенности к простатиту. На мужской организм этот продукт в целом влияет положительно, помогая повысить тонус и улучшить общее состояние здоровья.Польза для женщинСреди женщин сельдерей известен прежде всего своей диетической ценностью. Калорийность 100 грамм оценивается всего в 23-25 кКал. При этом продукт помогает выводить из организма лишнюю жидкость и борется с отечностью. При регулярном применении он способен замедлить естественные процессы старения и сгладить гормональный фон. Благодаря фосфору и витамину К улучшает состояние женщины перед климаксом и укрепляет кости. Также сельдерей оказывает благотворное влияние на вид ногтевых пластин, волос и кожи, используется в косметологии и освежает весь организм. "Сельдерей можно рассматривать как продукт, который помогает очистить ваш кишечник, что снижает риск развития разных заболеваний. В нашем кишечнике живет биом, и сельдерей может ему помочь. Из-за этого может улучшиться кожа и пропасть акне, но важно понимать, что все это индивидуально", - рассказала нутрициолог.Противопоказания и вредНесмотря на все достоинства, сельдерей может быть вреден и имеет противопоказания. Его сок нежелательно пить людям с мочекаменной болезнью, а есть корни - при болезнях почек. Также противопоказан при беременности и лактации, потому что содержит гормон апиол, который может вызвать кровотечение. Другие вещества, входящие в состав сельдерея, создают и угрозу выкидыша. Во время кормления грудью способен придать молоку неприятный привкус.По словам Хованской, листовой сельдерей может вызвать аллергические реакции. "Он не рекомендуется при некоторых заболеваниях желудка, например при гастрите и язвах, из-за того, что продукт трудно перевариваемый. В постоперационные периоды его тоже не стоит употреблять. Разве что можно его отварить, сделать пюре и убрать все волокна, но в таком случае все полезные свойства сельдерея пропадут", - добавила она.В какие блюда добавляютРецепты с сельдереем используются во многих кухнях мира: итальянской, испанской, французской, японской и корейской. В пищу употребляются все его части, даже семена. Коренья добавляют в супы, пюре, овощные рагу, потому что во время варки ярко выраженный горький вкус слабеет и становится более нежным. То же самое происходит в процессе жарки или запекания. Стебель сельдерея, хотя он хорош и в сыром виде из-за сочности и уникальных вкусовых качеств, используется для приготовления множества блюд. Сочетается с мясом, птицей, рыбой, овощами и грибами, добавляется в салаты и соленья. Рецепты супов из стеблей также отличаются разнообразием. Особой популярностью пользуется сок из сельдерея, который придает энергию и хорошо насыщает. Его можно смешивать с другими овощами или фруктами, создавая необычные смузи. Самая распространенная комбинация сельдерея и яблока. Листовой сельдерей часто высушивают и применяют в качестве приправы к разнообразным блюдам, а в сыром виде он неплохо подходит для зеленых салатов и смузи. В некоторых рецептах им можно заменять кинзу.

https://ria.ru/20130702/947070764.html

https://ria.ru/20200915/pokhudenie-1577243848.html

https://rsport.ria.ru/20200608/1572623979.html

https://ria.ru/20200804/1575331292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, овощи, здоровье, здоровый образ жизни (зож)