https://ria.ru/20241227/sektor-1991662590.html
В ЛНР задержали боевика "Правого сектора"*
В ЛНР задержали боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.12.2024
В ЛНР задержали боевика "Правого сектора"*
Участника запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:26:00+03:00
2024-12-27T13:26:00+03:00
2024-12-27T14:07:00+03:00
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правый сектор
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Участника запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан боец батальона "Правый сектор"* за участие в экстремистской организации", - сообщила Марковская. Уточняется, что подозреваемый, вступив в ряды "Правого сектора"*, с октября 2022 года участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории ДНР и ЛНР. "Преступная деятельность фигуранта уголовного дела выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу. В настоящее время продолжается сбор и фиксация доказательств его преступной деятельности", - уточнила Марковская.* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Правый сектор, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР задержали боевика "Правого сектора"*
В ЛНР задержали участника запрещенной в России организации "Правый сектор"
ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Участника запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан боец батальона "Правый сектор"* за участие в экстремистской организации", - сообщила Марковская.
Уточняется, что подозреваемый, вступив в ряды "Правого сектора"*, с октября 2022 года участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории ДНР и ЛНР.
"Преступная деятельность фигуранта уголовного дела выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу. В настоящее время продолжается сбор и фиксация доказательств его преступной деятельности", - уточнила Марковская.
* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.