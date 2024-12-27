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В ЛНР задержали боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.12.2024
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13:26 27.12.2024 (обновлено: 14:07 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sektor-1991662590.html
В ЛНР задержали боевика "Правого сектора"*
В ЛНР задержали боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.12.2024
В ЛНР задержали боевика "Правого сектора"*
Участника запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:26:00+03:00
2024-12-27T14:07:00+03:00
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Участника запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан боец батальона "Правый сектор"* за участие в экстремистской организации", - сообщила Марковская. Уточняется, что подозреваемый, вступив в ряды "Правого сектора"*, с октября 2022 года участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории ДНР и ЛНР. "Преступная деятельность фигуранта уголовного дела выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу. В настоящее время продолжается сбор и фиксация доказательств его преступной деятельности", - уточнила Марковская.* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Правый сектор, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР задержали боевика "Правого сектора"*

В ЛНР задержали участника запрещенной в России организации "Правый сектор"

© Следком ЛНР/TelegramСледователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан боец батальона "Правый сектор"* за участие в экстремистской организации
Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан боец батальона Правый сектор* за участие в экстремистской организации - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Следком ЛНР/Telegram
Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан боец батальона "Правый сектор"* за участие в экстремистской организации
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Участника запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* задержали в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике задержан боец батальона "Правый сектор"* за участие в экстремистской организации", - сообщила Марковская.
Уточняется, что подозреваемый, вступив в ряды "Правого сектора"*, с октября 2022 года участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории ДНР и ЛНР.
"Преступная деятельность фигуранта уголовного дела выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу. В настоящее время продолжается сбор и фиксация доказательств его преступной деятельности", - уточнила Марковская.
* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПравый секторСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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