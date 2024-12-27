https://ria.ru/20241227/sektor-1991633741.html
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.12.2024
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*
Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ украинских организаций... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:10:00+03:00
2024-12-27T12:10:00+03:00
2024-12-27T12:11:00+03:00
россия
игорь краснов
правый сектор
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ украинских организаций "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь" и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, сообщается на сайте министерства юстиции РФ. "Минюст России информирует, что административное дело по административному исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании украинского военизированного объединения "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь" и объединения "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что исковое заявление будет рассматриваться в Верховном суде РФ.* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.
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россия, игорь краснов, правый сектор, украина
Россия, Игорь Краснов, Правый сектор, Украина
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*
ВС 23 января рассмотрит иск генпрокурора Краснова о запрете "Правого сектора"
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ украинских организаций "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь" и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.
"Минюст России информирует, что административное дело по административному исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании украинского военизированного объединения "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь" и объединения "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исковое заявление будет рассматриваться в Верховном суде РФ.
* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.