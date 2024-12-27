Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 27.12.2024 (обновлено: 12:11 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/sektor-1991633741.html
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.12.2024
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*
Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ украинских организаций... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:10:00+03:00
2024-12-27T12:11:00+03:00
россия
игорь краснов
правый сектор
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ украинских организаций "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь" и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, сообщается на сайте министерства юстиции РФ. "Минюст России информирует, что административное дело по административному исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании украинского военизированного объединения "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь" и объединения "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что исковое заявление будет рассматриваться в Верховном суде РФ.* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.
https://ria.ru/20241103/lvov-1981727053.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, правый сектор, украина
Россия, Игорь Краснов, Правый сектор, Украина
Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*

ВС 23 января рассмотрит иск генпрокурора Краснова о запрете "Правого сектора"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ украинских организаций "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь" и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.
"Минюст России информирует, что административное дело по административному исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании украинского военизированного объединения "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь" и объединения "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исковое заявление будет рассматриваться в Верховном суде РФ.
* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
СМИ: глава штаба "Правого сектора"* пригрозил расправой мэру Львова
3 ноября, 20:28
 
РоссияИгорь КрасновПравый секторУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала