https://ria.ru/20241227/sektor-1991633741.html

Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*

Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.12.2024

Верховный суд рассмотрит иск генпрокурора о запрете "Правого сектора"*

Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ украинских организаций... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:10:00+03:00

2024-12-27T12:10:00+03:00

2024-12-27T12:11:00+03:00

россия

игорь краснов

правый сектор

украина

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Верховный суд России 23 января рассмотрит иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористическими и запрете в РФ украинских организаций "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь" и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, сообщается на сайте министерства юстиции РФ. "Минюст России информирует, что административное дело по административному исковому заявлению Генерального прокурора Российской Федерации о признании украинского военизированного объединения "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь" и объединения "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 23 января 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что исковое заявление будет рассматриваться в Верховном суде РФ.* Деятельность организации признана экстремистской на территории РФ.

https://ria.ru/20241103/lvov-1981727053.html

россия

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россия, игорь краснов, правый сектор, украина