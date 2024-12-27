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В Ботаническом саду МГУ расцвела "дедморозия новогодняя"
В Ботаническом саду МГУ расцвела "дедморозия новогодняя" - РИА Новости, 27.12.2024
В Ботаническом саду МГУ расцвела "дедморозия новогодняя"
В "Аптекарском огороде" земляничное дерево превратили в "дедморозию новогоднюю", сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:05:00+03:00
2024-12-27T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В "Аптекарском огороде" земляничное дерево превратили в "дедморозию новогоднюю", сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ."Она распускается один раз в тысячу лет", — уточнили ботаники на табличке рядом с растением.Сейчас в старинной Субтропической оранжерее сада наступила весна. В ней расцвели подснежники, тропические орхидеи, азалии, морозники и пролески. Земляничное дерево имеет белые цветки и ярко-оранжевые плоды. За сходство плодов с ягодами растение и получило свое название.
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общество
Хорошие новости, Общество
В Ботаническом саду МГУ расцвела "дедморозия новогодняя"
В "Аптекарском огороде" земляничное дерево превратили в "дедморозию новогоднюю"
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В "Аптекарском огороде" земляничное дерево превратили в "дедморозию новогоднюю", сообщили в пресс-службе Ботанического сада МГУ.
"Она распускается один раз в тысячу лет", — уточнили ботаники на табличке рядом с растением.
Сейчас в старинной Субтропической оранжерее сада наступила весна. В ней расцвели подснежники, тропические орхидеи, азалии, морозники и пролески.
Земляничное дерево имеет белые цветки и ярко-оранжевые плоды. За сходство плодов с ягодами растение и получило свое название.