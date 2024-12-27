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На Западе обратились к генсеку НАТО с требованием по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.12.2024
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12:15 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/ryutte-1991636696.html
На Западе обратились к генсеку НАТО с требованием по "Северным потокам"
На Западе обратились к генсеку НАТО с требованием по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.12.2024
На Западе обратились к генсеку НАТО с требованием по "Северным потокам"
Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес задал в соцсети X вопрос генсеку НАТО Марку Рютте о расследовании взрывов на "Северных потоках" после его... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:15:00+03:00
2024-12-27T12:15:00+03:00
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мик уоллес
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес задал в соцсети X вопрос генсеку НАТО Марку Рютте о расследовании взрывов на "Северных потоках" после его комментария о повреждении электрокабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию."Когда мы уже проведем надлежащее расследование преступного повреждения газопровода "Северный поток", этого акта экологического терроризма?" — написал он.Так он отреагировал на комментарий Рютте о том, что НАТО осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру.Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция в свою очередь заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html
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в мире, россия, марк рютте, мик уоллес, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Марк Рютте, Мик Уоллес, Северный поток, Северный поток — 2
На Западе обратились к генсеку НАТО с требованием по "Северным потокам"

Экс-депутат ЕП Уоллес задал Рютте вопрос о взрывах на "Северных потоках"

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес задал в соцсети X вопрос генсеку НАТО Марку Рютте о расследовании взрывов на "Северных потоках" после его комментария о повреждении электрокабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию.
"Когда мы уже проведем надлежащее расследование преступного повреждения газопровода "Северный поток", этого акта экологического терроризма?" — написал он.
Мониторинг утечки в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Так он отреагировал на комментарий Рютте о том, что НАТО осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция в свою очередь заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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