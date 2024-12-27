https://ria.ru/20241227/rt-1991773836.html

Захарова поздравила RT с запуском круглосуточного канала на сербском языке

Захарова поздравила RT с запуском круглосуточного канала на сербском языке - РИА Новости, 27.12.2024

Захарова поздравила RT с запуском круглосуточного канала на сербском языке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила RT с запуском круглосуточного вещания на сербском языке - информационного телеканала RT Balkan,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T23:39:00+03:00

2024-12-27T23:39:00+03:00

2024-12-27T23:39:00+03:00

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республика сербская

россия

мария захарова

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила RT с запуском круглосуточного вещания на сербском языке - информационного телеканала RT Balkan, пожелала успеха и подчеркнула, что этого события давно все ждали. "Я поздравляю вас с тем, что свершилось открытие вещания RT на сербском языке. Это и для Сербии, и для сербов - потому что сербы живут и в Сербии, и в Республике Сербской, и на Балканах, и за рубежом. Это то, чего мы все давно ждали, много для этого работали. И это решение было принято - и вот оно реализовано. Я желаю вам успеха, интересных проектов, откровенных собеседников. И в добрый путь - так говорят в России", - сказала Захарова в обращении по случаю запуска вещания телеканала RT Balkan на сербском. Видеозапись опубликована на сайте RT. Телеканал будет транслировать новости, аналитические программы, интервью и документальные фильмы. Он доступен в сетях нескольких операторов в Сербии и в Республике Сербской, а также онлайн. RT Balkan будет освещать "региональные и мировые события с альтернативной точки зрения".

https://ria.ru/20241225/rt-1991337205.html

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сербия, республика сербская, россия, мария захарова, общество