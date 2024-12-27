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RT запустил круглосуточный телеканал на сербском языке - РИА Новости, 27.12.2024
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23:33 27.12.2024 (обновлено: 23:42 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/rt-1991773476.html
RT запустил круглосуточный телеканал на сербском языке
RT запустил круглосуточный телеканал на сербском языке - РИА Новости, 27.12.2024
RT запустил круглосуточный телеканал на сербском языке
RT запустил информационный телеканал RT Balkan с круглосуточным вещанием на сербском языке. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T23:33:00+03:00
2024-12-27T23:42:00+03:00
сербия
европа
белград (город)
маргарита симоньян
в мире
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. RT запустил информационный телеканал RT Balkan с круглосуточным вещанием на сербском языке. "Новостной студийный комплекс нового канала расположен в Белграде. В эфире RT Balkan будут транслироваться новости, аналитические программы, актуальные интервью, а также документальные фильмы", — говорится в сообщении. Уточняется, что RT Balkan доступен в сетях нескольких операторов в Сербии и в Республике Сербской, а также онлайн. Канал будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения. В свою очередь, главный редактор RT и медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян поздравила коллектив RT Balkan с началом вещания."Я поздравляю весь коллектив RT на cербском, а также всех наших зрителей с тем, что наконец-то мы обрели друг друга. Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей", — отметила она.Флагманским шоу RT Balkan станет программа-интервью Relativizacija ("Релятивизация"), ведущей стала известная сербская журналистка, бывшая глава Союза журналистов Сербии Лиляна Смайлович. "RT Balkan собрал команду из опытных и молодых журналистов, которые отказываются подчиняться западной гегемонии. Мы гордимся тем, что работаем в единственной стране в Европе, где все еще существует свобода слова, о которой так модно говорить на Западе, но не практиковать. Мы очень благодарны политикам Сербии и России, которые сделали это возможным вопреки огромному давлению западных стран, которые делают все, чтобы разорвать дружбу наших народов", — приводятся в сообщении слова главного редактора RT Balkan Елены Милинчич. Мультимедийный портал RT Balkan запустили в 2022 году онлайн и в соцсетях. Он стал популярным источником информации для сербской аудитории. Только за 2023 год видеоматериалы RT Balkan набрали в соцсетях 150 миллионов просмотров, а в 2024 году их число выросло в два раза.
https://ria.ru/20241219/simonyan-1990283345.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Маргарита Симоньян поздравляет коллектив RT с началом вещания на сербском языке
Маргарита Симоньян поздравляет коллектив RT с началом вещания на сербском языке
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сербия, европа, белград (город), маргарита симоньян, в мире
Сербия, Европа, Белград (город), Маргарита Симоньян, В мире
RT запустил круглосуточный телеканал на сербском языке

RT запустил круглосуточный информационный телеканал на сербском RT Balkan

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. RT запустил информационный телеканал RT Balkan с круглосуточным вещанием на сербском языке.
"Новостной студийный комплекс нового канала расположен в Белграде. В эфире RT Balkan будут транслироваться новости, аналитические программы, актуальные интервью, а также документальные фильмы", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что RT Balkan доступен в сетях нескольких операторов в Сербии и в Республике Сербской, а также онлайн. Канал будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения.
В свою очередь, главный редактор RT и медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян поздравила коллектив RT Balkan с началом вещания.
"Я поздравляю весь коллектив RT на cербском, а также всех наших зрителей с тем, что наконец-то мы обрели друг друга. Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей", — отметила она.
Флагманским шоу RT Balkan станет программа-интервью Relativizacija ("Релятивизация"), ведущей стала известная сербская журналистка, бывшая глава Союза журналистов Сербии Лиляна Смайлович.
"RT Balkan собрал команду из опытных и молодых журналистов, которые отказываются подчиняться западной гегемонии. Мы гордимся тем, что работаем в единственной стране в Европе, где все еще существует свобода слова, о которой так модно говорить на Западе, но не практиковать. Мы очень благодарны политикам Сербии и России, которые сделали это возможным вопреки огромному давлению западных стран, которые делают все, чтобы разорвать дружбу наших народов", — приводятся в сообщении слова главного редактора RT Balkan Елены Милинчич.
Мультимедийный портал RT Balkan запустили в 2022 году онлайн и в соцсетях. Он стал популярным источником информации для сербской аудитории. Только за 2023 год видеоматериалы RT Balkan набрали в соцсетях 150 миллионов просмотров, а в 2024 году их число выросло в два раза.
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