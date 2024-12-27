https://ria.ru/20241227/rspp-1991590410.html
Шохин пригласил Путина на съезд РСПП
Шохин пригласил Путина на съезд РСПП - РИА Новости, 27.12.2024
Шохин пригласил Путина на съезд РСПП
Очередной съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет в конце марта 2025 года, на него уже пригласили президента РФ Владимира... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:52:00+03:00
2024-12-27T08:52:00+03:00
2024-12-27T15:46:00+03:00
экономика
россия
александр шохин
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Очередной съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет в конце марта 2025 года, на него уже пригласили президента РФ Владимира Путина, рассказал в интервью РИА Новости глава союза Александр Шохин. "Съезд РСПП мы планируем на конец марта, пользуясь случаем, я пригласил Владимира Владимировича", - сказал Шохин. Он пояснил, что пригласил Путина в ходе недавно прошедшей традиционной встречи президента с бизнесом. "Мы уже несколько лет подряд запрашивали встречу с президентом в закрытом режиме. Для нас она носит не парадный характер и демонстрацию того, что бизнес общается с президентом, она носит рабочий характер. Действительно, нам на этих встречах удается и подвести итоги уходящего года, зафиксировать ключевые проблемы, которые волнуют бизнес, и договориться о продолжении диалога на будущее, включая и запланированные мероприятия, как, например, ежегодный съезд РСПП", - пояснил глава союза. Он уточнил, что "попросил его иметь ввиду, что мы на этом съезде в том числе хотели бы подвести итоги выполнения тех поручений, которые он дал, встречаясь с нами в апреле этого года". "Так что мы надеемся еще активно поработать с правительством, чтобы не было "хвостов" по ключевым поручениям президента", - заключил Шохин.
https://ria.ru/20241219/putin--1990088235.html
https://ria.ru/20240425/rspp-1942290867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр шохин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Александр Шохин, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Шохин пригласил Путина на съезд РСПП
Шохин: съезд РСПП пройдет в конце марта, на него пригласили Путина
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Очередной съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет в конце марта 2025 года, на него уже пригласили президента РФ Владимира Путина, рассказал в интервью РИА Новости глава союза Александр Шохин.
"Съезд РСПП
мы планируем на конец марта, пользуясь случаем, я пригласил Владимира Владимировича", - сказал Шохин
.
Он пояснил, что пригласил Путина
в ходе недавно прошедшей традиционной встречи президента с бизнесом.
"Мы уже несколько лет подряд запрашивали встречу с президентом в закрытом режиме. Для нас она носит не парадный характер и демонстрацию того, что бизнес общается с президентом, она носит рабочий характер. Действительно, нам на этих встречах удается и подвести итоги уходящего года, зафиксировать ключевые проблемы, которые волнуют бизнес, и договориться о продолжении диалога на будущее, включая и запланированные мероприятия, как, например, ежегодный съезд РСПП", - пояснил глава союза.
Он уточнил, что "попросил его иметь ввиду, что мы на этом съезде в том числе хотели бы подвести итоги выполнения тех поручений, которые он дал, встречаясь с нами в апреле этого года".
"Так что мы надеемся еще активно поработать с правительством, чтобы не было "хвостов" по ключевым поручениям президента", - заключил Шохин.