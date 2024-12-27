https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html

РПЦ утвердила список профессий, запрещенных для священников

РПЦ утвердила список профессий, запрещенных для священников - РИА Новости, 28.12.2024

РПЦ утвердила список профессий, запрещенных для священников

Синод Русской православной церкви утвердил список профессий, запрещенных для священников, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-27T21:00:00+03:00

2024-12-27T21:00:00+03:00

2024-12-28T05:07:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Синод Русской православной церкви утвердил список профессий, запрещенных для священников, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. "Утвердить документ "О светской трудовой деятельности священнослужителей" (с последующим одобрением Архиерейским Собором). Епархиальным архиереям руководствоваться положениями упомянутого документа при возникновении вопросов, связанных с занятием священнослужителей светской трудовой деятельностью в дополнение к их основным обязанностям — богослужебным и пастырским", — говорится в публикации.Уточняется, что работа над этим вопросом шла с 2015 года, документ многократно дорабатывался. Авторы документа уточняют, что епархиальные архиереи и церковные общины должны иметь попечение о материальном обеспечении клириков."Поэтому ситуация, при которой клирик изыскивает себе средства на светском поприще, не может быть признана нормой", — добавляется в заявлении.Также там указали, что перед устройством на работу во внешнюю для Церкви организацию клирик должен испросить и получить на то письменное благословение от епархиального архиерея.При этом неприемлемой деятельностью указаны:Отдельная глава посвящена предпринимательской деятельности, в которой осуждается совмещение этого рода занятий в ущерб духовному служению или участие на позиции учредителя, управляющего или ИП в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, противоречащих нормам христианской нравственности. Также клирикам запрещено ростовщичество или работа в МФО и коллекторских агентствах. Возбраняется и профессиональная биржевая брокерская деятельность. Также недопустимо для клирика работать в сфере проведения "тренингов личностного роста", программ по "достижению жизненных и профессиональных целей", а также по "психологическому менторству", которые подменяют собой пастырскую деятельность."С особой осторожностью необходимо подходить к совмещению пастырского служения и психологической практики даже при наличии у священнослужителя высшего психологического образования. Границы допустимости подобного рода деятельности клирика определяются епархиальным архиереем", — предупредили в РПЦ. Говоря о занятиях спортом для клириков, авторы документа ссылаются на основы Социальной концепции РПЦ, в частости положения о том, что "в спорте естественна соревновательность", и потому "не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий"."Профессиональный спорт несовместим со служением клирика. Данный запрет не возбраняет пастырское окормление спортсменов, а также ведение клириком спортивного кружка или секции для подростков или преподавание физкультуры в образовательных учреждениях", — говорится в документе. Исключаются также актерская профессия "и занятие сценическими танцами (балетом)"."Кроме того, исключается занятие сценическим пением или иными сценическими профессиями, если содержание и форма такой деятельности противоречат учению и нравственным идеалам Православия", — пишут авторы документа.Кроме того, для клириков недопустимы государственная служба в органах исполнительной власти, "исполнение судейских обязанностей (в том числе в качестве присяжных заседателей) или иных обязанностей в судебных органах, в органах прокуратуры, а также служба в местных органах власти и самоуправления", но есть исключения."В исключительных случаях, обусловленных церковной пользой, священнослужителю может быть благословлено поступление на государственную службу или службу в местных органах власти и самоуправления".При этом не запрещена деятельность в государственных структурах в виде преподавания, научной деятельности," работы на государственных предприятиях или в государственных и муниципальных (местных) учреждениях в качестве рабочих, инженеров, технических работников и на других подобных должностях". Синод уточнил, что врачебная деятельность допустима, но нельзя заниматься "деятельностью, связанной с выполнением действий, противоречащих православному вероучению, а также запрещенных нравственными или каноническими нормами (совершение абортов, эвтаназии, манипуляций, связанных с донорством половых клеток, суррогатным материнством, фетальной терапией)". "Светскую деятельность, не противоречащую нравственным нормам, не запрещенную каноническими правилами Православной Церкви и не предполагающую действий, направленных во вред Церкви Христовой, следует считать допустимой для клириков", — заключили в РПЦ.

https://ria.ru/20241227/rpts-1991737500.html

https://ria.ru/20241110/religiya-1982906300.html

https://ria.ru/20241127/chislo-1986065205.html

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русская православная церковь, россия, общество