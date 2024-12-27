https://ria.ru/20241227/rpts-1991737500.html

В РПЦ прокомментировали отставку главы Будапештско-Венгерской епархии

В РПЦ прокомментировали отставку главы Будапештско-Венгерской епархии - РИА Новости, 27.12.2024

В РПЦ прокомментировали отставку главы Будапештско-Венгерской епархии

Священный синод Русской православной церкви, рассмотрев вопрос об отставке митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), обратил внимание на то,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:43:00+03:00

2024-12-27T17:43:00+03:00

2024-12-27T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви, рассмотрев вопрос об отставке митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), обратил внимание на то, что его отношения с ближайшим окружением и его быт "не соответствуют образу монаха и священнослужителя", следует из опубликованных на сайте РПЦ документов.В июле 2024 года священный синод РПЦ создал комиссию по изучению состояния дел в Будапештско-Венгерской епархии и отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) от управления ею на время работы этой комиссии. В пятницу на сайте РПЦ сообщили, что синод РПЦ отправил на покой митрополита Илариона и определил для него местом служения храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах."Просить предстоятеля Русской православной церкви в соответствии с предоставленным ему уставом Русской православной церкви правом ("осуществляя свою каноническую власть, патриарх Московский и всея Руси преподает архиереям братские советы <…> относительно их личной жизни", Устав IV.7.ч), — обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя", - сказано в сообщении.Как сообщалось ранее, из епархиального дома Венгерской епархии РПЦ в Будапеште в начале января 2024 года, когда епархией управлял митрополит Иларион, похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. В помещении, где произошла кража, провели обыск, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК – и венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.Впоследствии в "Новой газете Европа" (Минюст РФ внес ее в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) были опубликованы несколько предоставленных Сузуки аудиозаписей его бесед с митрополитом, а также рассказ Сузуки о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Обвинения со стороны Сузуки митрополит назвал несостоятельными и выразил готовность оспаривать их в суде. Подлинность сделанных записей, отсутствие в них фальсификации или монтажа также должна быть доказана судом, заявил он. Кроме того, митрополит рассказал РИА Новости, что Вероника Сузуки, бабушка Георгия, вымогала у него 384 тысячи евро за уничтожение записей, о чем свидетельствует сохраненная им переписка.В октябре митрополит Иларион сообщил РИА Новости, что результаты обнародованной судебно-технической экспертизы фрагментов аудио- и видеоматериалов, опубликованных для обвинений в его адрес, свидетельствуют об обработке файлов и недостоверности записей, они будут представлены следствию и, вероятно, приведут к возбуждению уголовного дела о клевете.

https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989684114.html

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русская православная церковь, общество