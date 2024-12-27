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Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Сечина на пять лет - РИА Новости, 27.12.2024
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22:54 27.12.2024 (обновлено: 22:55 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/rosneft-1991772116.html
Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Сечина на пять лет
Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Сечина на пять лет - РИА Новости, 27.12.2024
Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Сечина на пять лет
Совет директоров "Роснефти" решил продлить полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора еще на пять лет, следует из сообщения компании. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T22:54:00+03:00
2024-12-27T22:55:00+03:00
россия
игорь сечин
роснефть
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" решил продлить полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора еще на пять лет, следует из сообщения компании. "Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу №4 повестки дня заседания: назначить с 01 января 2025 года Сечина Игоря Ивановича на должность главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", - говорится в сообщении. Сечин является главным исполнительным директором "Роснефти" с мая 2012 года. До этого, с 2004 по 2011 год, он возглавлял совет директоров компании. С 2008 по 2012 год Сечин занимал должность вице-премьера РФ, где курировал вопросы топливно-энергетического комплекса. Основной акционер "Роснефти" - государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.
https://ria.ru/20241225/peskov-1991212632.html
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россия, игорь сечин, роснефть
Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Сечина на пять лет

Совет директоров "Роснефти" принял решение продлить полномочия Сечина на 5 лет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" решил продлить полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора еще на пять лет, следует из сообщения компании.
"Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу №4 повестки дня заседания: назначить с 01 января 2025 года Сечина Игоря Ивановича на должность главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", - говорится в сообщении.
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Сечин является главным исполнительным директором "Роснефти" с мая 2012 года. До этого, с 2004 по 2011 год, он возглавлял совет директоров компании.
С 2008 по 2012 год Сечин занимал должность вице-премьера РФ, где курировал вопросы топливно-энергетического комплекса.
Основной акционер "Роснефти" - государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.
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