Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Сечина на пять лет
Совет директоров "Роснефти" принял решение продлить полномочия Сечина на 5 лет
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" решил продлить полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора еще на пять лет, следует из сообщения компании.
"Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу №4 повестки дня заседания: назначить с 01 января 2025 года Сечина Игоря Ивановича на должность главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", - говорится в сообщении.
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Сечин является главным исполнительным директором "Роснефти" с мая 2012 года. До этого, с 2004 по 2011 год, он возглавлял совет директоров компании.
С 2008 по 2012 год Сечин занимал должность вице-премьера РФ, где курировал вопросы топливно-энергетического комплекса.
Основной акционер "Роснефти" - государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.
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