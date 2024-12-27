https://ria.ru/20241227/rosneft-1991772116.html

Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Сечина на пять лет

Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Сечина на пять лет - РИА Новости, 27.12.2024

Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Сечина на пять лет

Совет директоров "Роснефти" решил продлить полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора еще на пять лет, следует из сообщения компании. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T22:54:00+03:00

2024-12-27T22:54:00+03:00

2024-12-27T22:55:00+03:00

россия

игорь сечин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" решил продлить полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора еще на пять лет, следует из сообщения компании. "Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу №4 повестки дня заседания: назначить с 01 января 2025 года Сечина Игоря Ивановича на должность главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", - говорится в сообщении. Сечин является главным исполнительным директором "Роснефти" с мая 2012 года. До этого, с 2004 по 2011 год, он возглавлял совет директоров компании. С 2008 по 2012 год Сечин занимал должность вице-премьера РФ, где курировал вопросы топливно-энергетического комплекса. Основной акционер "Роснефти" - государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.

https://ria.ru/20241225/peskov-1991212632.html

https://ria.ru/20241205/sechin-1987482584.html

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россия, игорь сечин, роснефть