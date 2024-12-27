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РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках - РИА Новости, 27.12.2024
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16:34 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/roboty-1991716914.html
РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках
РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках - РИА Новости, 27.12.2024
РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках
РЖД тестируют робопсов, которые могут быть использованы для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги и контролировать соблюдение охраны РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:34:00+03:00
2024-12-27T16:34:00+03:00
технологии
ржд
россия
робототехника
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. РЖД тестируют робопсов, которые могут быть использованы для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги и контролировать соблюдение охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава, сообщила компания. На видео, которое компания показала в своем Telegram-канале, робопсы в светло-серых корпоративных цветах РЖД и форме такого же цвета с ярко-красными полосками и надписью "РЖД". "Изучаем возможности биоморфных роботов для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги. В нашей "стае" пока только три робопса, их тестированием занимаются ученые из НИИАС. Железные собаки оснащены камерами и лидарами, они автоматически передают данные на компьютер оператора", - говорится в сообщении РЖД. По данным компании, уже закончилась осенняя серия испытаний, их провели на грузонапряженных станциях Московского региона. Специалисты исследовали, как биоморфы выполняют прописанный алгоритм действий, перемещаются по инфраструктуре на лапах и колесах, время автономной работы "собачьих" аккумуляторов. "В перспективе робопсов можно задействовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава. Электронный функционал собак даст возможность интегрировать их в экосистему цифровой станции. Это повысит автоматизацию производственных процессов", - пишут РЖД.
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Тестирование робопса для работы на железной дороге
РЖД тестируют робопсов для работы на железной дороге. Такие "питомцы" могут быть использованы для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностики состояния инфраструктуры и подвижного состава.
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353
60
353
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технологии, ржд, россия, робототехника
Технологии, РЖД, Россия, робототехника
РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках

РЖД тестируют роботов для работы на опасных для людей участках железной дороги

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. РЖД тестируют робопсов, которые могут быть использованы для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги и контролировать соблюдение охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава, сообщила компания.
На видео, которое компания показала в своем Telegram-канале, робопсы в светло-серых корпоративных цветах РЖД и форме такого же цвета с ярко-красными полосками и надписью "РЖД".
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"Изучаем возможности биоморфных роботов для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги. В нашей "стае" пока только три робопса, их тестированием занимаются ученые из НИИАС. Железные собаки оснащены камерами и лидарами, они автоматически передают данные на компьютер оператора", - говорится в сообщении РЖД.
По данным компании, уже закончилась осенняя серия испытаний, их провели на грузонапряженных станциях Московского региона. Специалисты исследовали, как биоморфы выполняют прописанный алгоритм действий, перемещаются по инфраструктуре на лапах и колесах, время автономной работы "собачьих" аккумуляторов.
"В перспективе робопсов можно задействовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава. Электронный функционал собак даст возможность интегрировать их в экосистему цифровой станции. Это повысит автоматизацию производственных процессов", - пишут РЖД.
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