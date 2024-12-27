https://ria.ru/20241227/roboty-1991716914.html

РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках

РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках - РИА Новости, 27.12.2024

РЖД тестируют робопсов для работы на опасных участках

РЖД тестируют робопсов, которые могут быть использованы для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги и контролировать соблюдение охраны РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:34:00+03:00

2024-12-27T16:34:00+03:00

2024-12-27T16:34:00+03:00

технологии

ржд

россия

робототехника

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991712509_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_265e7f707bb14abec503c9cca588a801.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. РЖД тестируют робопсов, которые могут быть использованы для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги и контролировать соблюдение охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава, сообщила компания. На видео, которое компания показала в своем Telegram-канале, робопсы в светло-серых корпоративных цветах РЖД и форме такого же цвета с ярко-красными полосками и надписью "РЖД". "Изучаем возможности биоморфных роботов для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги. В нашей "стае" пока только три робопса, их тестированием занимаются ученые из НИИАС. Железные собаки оснащены камерами и лидарами, они автоматически передают данные на компьютер оператора", - говорится в сообщении РЖД. По данным компании, уже закончилась осенняя серия испытаний, их провели на грузонапряженных станциях Московского региона. Специалисты исследовали, как биоморфы выполняют прописанный алгоритм действий, перемещаются по инфраструктуре на лапах и колесах, время автономной работы "собачьих" аккумуляторов. "В перспективе робопсов можно задействовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава. Электронный функционал собак даст возможность интегрировать их в экосистему цифровой станции. Это повысит автоматизацию производственных процессов", - пишут РЖД.

https://ria.ru/20241224/ispytaniya-1991077491.html

https://ria.ru/20240106/vzlom-1919919096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тестирование робопса для работы на железной дороге РЖД тестируют робопсов для работы на железной дороге. Такие "питомцы" могут быть использованы для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностики состояния инфраструктуры и подвижного состава. 2024-12-27T16:34 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ржд, россия, робототехника