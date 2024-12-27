https://ria.ru/20241227/ritter-1991603937.html

В США задали Рютте вопрос о России после его резкого заявления

В США задали Рютте вопрос о России после его резкого заявления - РИА Новости, 27.12.2024

В США задали Рютте вопрос о России после его резкого заявления

Бывший американский разведчик Скотт Риттер задал в соцсети X вопрос генсеку НАТО Марку Рютте после его комментария о повреждении электрокабеля, соединяющего... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T09:57:00+03:00

2024-12-27T09:57:00+03:00

2024-12-27T10:27:00+03:00

в мире

финляндия

эстония

северный поток

марк рютте

нато

северный поток — 2

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер задал в соцсети X вопрос генсеку НАТО Марку Рютте после его комментария о повреждении электрокабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию."Привет, Марк. А что насчет "Северного потока — 2? Спрашиваю для друга..." — написал он. Так он отреагировал на пост Рютте о том, что НАТО осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция в свою очередь заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241227/kallas-1991590038.html

https://ria.ru/20241227/vuchich-1991612930.html

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в мире, финляндия, эстония, северный поток, марк рютте, нато, северный поток — 2