В США задали Рютте вопрос о России после его резкого заявления
Риттер задал вопрос генсеку НАТО о "Северном потоке-2" после аварии EstLink 2
© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер задал в соцсети X вопрос генсеку НАТО Марку Рютте после его комментария о повреждении электрокабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию.
"Привет, Марк. А что насчет "Северного потока — 2? Спрашиваю для друга..." — написал он.
"Привет, Марк. А что насчет "Северного потока — 2? Спрашиваю для друга..." — написал он.
Так он отреагировал на пост Рютте о том, что НАТО осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция в свою очередь заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция в свою очередь заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.