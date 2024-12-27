https://ria.ru/20241227/rets-1991656244.html

РЭЦ подвел итоги внедрения Регионального экспортного стандарта в 2024 году

РЭЦ подвел итоги внедрения Регионального экспортного стандарта в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2024

РЭЦ подвел итоги внедрения Регионального экспортного стандарта в 2024 году

Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) представил Рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) за 2024 год,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:04:00+03:00

2024-12-27T13:04:00+03:00

2024-12-27T13:04:00+03:00

экономика

россия

рязанская область

республика башкортостан

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) представил Рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) за 2024 год, который входит в число ключевых мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщает центр."Региональный экспортный стандарт — комплекс мероприятий из 15 инструментов, разработанный РЭЦ совместно с федеральными и региональными органами власти. Их внедрение позволяет создать в регионах благоприятные условия для развития несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в сообщении.Лидером по итогам года стала Рязанская область, сумевшая сохранить почетное первое место благодаря успешной реализации мероприятий по развитию экспорта. Кроме того, среди регионов-лидеров — Республика Башкортостан, Тверская область, Приморский край и Пензенская область.В десятку ведущих регионов также вошли Республика Мордовия, Алтайский край, Республика Бурятия, Новосибирская и Калининградская области. Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке."Рейтинг эффективности внедрения Стандарта — важный аналитический инструмент для оценки продуктивности сотрудничества РЭЦ и регионов в развитии экспортного потенциала России. Его регулярное обновление позволяет отследить совершенствование условий для продвижения компаний на внешних рынках и для каждого региона выявить точки роста и расставить приоритеты дальнейшей работы", — отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.Годовой Рейтинг регионов сформирован РЭЦ по состоянию на 26 декабря, на дату контрольной точкой паспорта национального проекта, на основе данных специализированной онлайн системы мониторинга внедрения РЭС 2.0.В инструменты Стандарта входят стратегическое планирование развития экспорта, формирование и обучение региональных управленческих команд, развитие региональной инфраструктуры, подготовка кадров для ВЭД, реализация образовательных, акселерационных и менторских программ, вывод экспортеров на международные электронные торговые площадки, доступ к государственным мерам поддержки, а также содействие в продвижении компаний на международные рынки и др.В свою очередь, Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 включает в себя ряд качественных и количественных показателей, характеризующих результативность работы региональных команд по реализации мероприятий национального проекта, и позволяет оценить эффективность функционирования системы поддержки региональных экспортеров и экспортно ориентированных компаний.

https://ria.ru/20241226/eksport-1991414289.html

https://ria.ru/20241129/uzbekistan-1986406144.html

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рязанская область

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экономика, россия, рязанская область, республика башкортостан, российский экспортный центр (рэц), экспорт