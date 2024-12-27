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РАПУ: Россия к 2030 году нарастит выпуск удобрений до почти 80 млн тонн - РИА Новости, 27.12.2024
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14:46 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/rapu-1991685375.html
РАПУ: Россия к 2030 году нарастит выпуск удобрений до почти 80 млн тонн
РАПУ: Россия к 2030 году нарастит выпуск удобрений до почти 80 млн тонн - РИА Новости, 27.12.2024
РАПУ: Россия к 2030 году нарастит выпуск удобрений до почти 80 млн тонн
К 2030 году объем выпуска удобрений в России может увеличиться до почти 80 миллиона тонн, считает президент Российской ассоциации производителей удобрений... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:46:00+03:00
2024-12-27T14:46:00+03:00
россия
череповец
кировск
андрей гурьев
фосагро
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. К 2030 году объем выпуска удобрений в России может увеличиться до почти 80 миллиона тонн, считает президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Достижение этой цели – вклад отрасли в выполнение майского указа президента России. Безусловный приоритет для нас – внутренний рынок. Производство сельхозпродукции в России должно вырасти на 25% к 2030 году. И мы со своей стороны полностью обеспечим любой перспективный спрос со стороны российских аграриев. Также к 2030 году Президентом России поставлена задача на две трети увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров", - подчеркнул президент РАПУ, слова которого приводит пресс-служба ассоциации. По данным ассоциации, лидером по суммарному объёму поставок всех видов минеральных удобрений на внутренний рынок остаётся "ФосАгро". "ФосАгро" сообщило о досрочном достижении целей Стратегии развития до 2025 года включительно; по итогам 2024 года будут выпущены более 11,7 миллиона тонн агрохимической продукции (цель Стратегии 2025 – 11,5 миллиона тонн), сообщает пресс-служба компании. Количество производимых "ФосАгро" марок удобрений достигло 58 (цель Стратегии-2025 – 39), поставки компании на стратегически приоритетный внутренний рынок превысят по итогам 2024 года 3,3 миллиона тонн (цель Стратегии-2025 – три миллиона тонн), говорится в сообщении. Как прокомментировал генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, высокие темпы развития компании – результат масштабных инвестиций, которые за 2019-2024 годах превысили 330 миллиардов рублей, значительно перевыполнив целевой показатель (250 миллиардов рублей капвложений до конца 2025 года). В 2024 году компания направила на инвестиции рекордные 75 миллиардов рублей (рост 17% год к году). Закончена реализация ряда основных инвестиционных проектов Стратегии-2025, при этом капвложения в создание новых и модернизацию действующих мощностей продолжаются, отметили в пресс-службе. Уже в следующем году производство на Балаковском комплексе "ФосАгро" прирастет почти на один миллион тонн до 3,5 миллиона тонн востребованных российскими аграриями удобрений в год. В будущем году также будут введены новые мощности в Череповце, продолжится развитие Волховского комплекса, рудно-сырьевой и обогатительной базы в Кировске. В данный момент в "ФосАгро" финализируют новую Стратегию развития до 2030 года, которая будет представлена на рассмотрение Совета директоров компании во втором квартале 2025 года, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241218/udobreniya-1989949593.html
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россия, череповец, кировск, андрей гурьев, фосагро
Россия, Череповец, Кировск, Андрей Гурьев, ФосАгро
РАПУ: Россия к 2030 году нарастит выпуск удобрений до почти 80 млн тонн

Глава РАПУ: мы полностью обеспечим любой спрос со стороны российских аграриев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. К 2030 году объем выпуска удобрений в России может увеличиться до почти 80 миллиона тонн, считает президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Достижение этой цели – вклад отрасли в выполнение майского указа президента России. Безусловный приоритет для нас – внутренний рынок. Производство сельхозпродукции в России должно вырасти на 25% к 2030 году. И мы со своей стороны полностью обеспечим любой перспективный спрос со стороны российских аграриев. Также к 2030 году Президентом России поставлена задача на две трети увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров", - подчеркнул президент РАПУ, слова которого приводит пресс-служба ассоциации.
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По данным ассоциации, лидером по суммарному объёму поставок всех видов минеральных удобрений на внутренний рынок остаётся "ФосАгро".
"ФосАгро" сообщило о досрочном достижении целей Стратегии развития до 2025 года включительно; по итогам 2024 года будут выпущены более 11,7 миллиона тонн агрохимической продукции (цель Стратегии 2025 – 11,5 миллиона тонн), сообщает пресс-служба компании.
Количество производимых "ФосАгро" марок удобрений достигло 58 (цель Стратегии-2025 – 39), поставки компании на стратегически приоритетный внутренний рынок превысят по итогам 2024 года 3,3 миллиона тонн (цель Стратегии-2025 – три миллиона тонн), говорится в сообщении.
Как прокомментировал генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников, высокие темпы развития компании – результат масштабных инвестиций, которые за 2019-2024 годах превысили 330 миллиардов рублей, значительно перевыполнив целевой показатель (250 миллиардов рублей капвложений до конца 2025 года).
В 2024 году компания направила на инвестиции рекордные 75 миллиардов рублей (рост 17% год к году). Закончена реализация ряда основных инвестиционных проектов Стратегии-2025, при этом капвложения в создание новых и модернизацию действующих мощностей продолжаются, отметили в пресс-службе.
Уже в следующем году производство на Балаковском комплексе "ФосАгро" прирастет почти на один миллион тонн до 3,5 миллиона тонн востребованных российскими аграриями удобрений в год. В будущем году также будут введены новые мощности в Череповце, продолжится развитие Волховского комплекса, рудно-сырьевой и обогатительной базы в Кировске. В данный момент в "ФосАгро" финализируют новую Стратегию развития до 2030 года, которая будет представлена на рассмотрение Совета директоров компании во втором квартале 2025 года, заключили в пресс-службе.
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