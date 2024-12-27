https://ria.ru/20241227/rangi-1991682517.html
Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги
Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги - РИА Новости, 27.12.2024
Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги
Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Алексею Дробинину, директору департамента внешнеполитического планирования МИД... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:34:00+03:00
2024-12-27T14:34:00+03:00
2024-12-27T14:53:00+03:00
россия
владимир путин
ирада зейналова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
снг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Алексею Дробинину, директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, а также чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Ираде Зейналовой, послу России в Республике Маврикий, и второго класса Дмитрию Демурину, заместителю директора второго департамента СНГ МИД РФ, следует из опубликованного указа. "Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла Дробинину Алексею Юрьевичу - директору департамента внешнеполитического планирования МИД России..., Зейналовой Ираде Автандиловне - чрезвычайному и полномочному послу России в Республике Маврикий..., Демурину Дмитрию Михайловичу - заместителю директора второго департамента СНГ МИД России", - говорится в указе.
https://ria.ru/20241225/posol-1991226916.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ирада зейналова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), снг, общество
Россия, Владимир Путин, Ирада Зейналова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), СНГ, Общество
Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги
Ираде Зейналовой присвоили новый дипломатический ранг