https://ria.ru/20241227/rangi-1991682517.html

Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги

Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги - РИА Новости, 27.12.2024

Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги

Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Алексею Дробинину, директору департамента внешнеполитического планирования МИД... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:34:00+03:00

2024-12-27T14:34:00+03:00

2024-12-27T14:53:00+03:00

россия

владимир путин

ирада зейналова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

снг

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Алексею Дробинину, директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, а также чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Ираде Зейналовой, послу России в Республике Маврикий, и второго класса Дмитрию Демурину, заместителю директора второго департамента СНГ МИД РФ, следует из опубликованного указа. "Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла Дробинину Алексею Юрьевичу - директору департамента внешнеполитического планирования МИД России..., Зейналовой Ираде Автандиловне - чрезвычайному и полномочному послу России в Республике Маврикий..., Демурину Дмитрию Михайловичу - заместителю директора второго департамента СНГ МИД России", - говорится в указе.

https://ria.ru/20241225/posol-1991226916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, ирада зейналова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), снг, общество