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Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги - РИА Новости, 27.12.2024
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14:34 27.12.2024 (обновлено: 14:53 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/rangi-1991682517.html
Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги
Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги - РИА Новости, 27.12.2024
Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги
Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Алексею Дробинину, директору департамента внешнеполитического планирования МИД... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:34:00+03:00
2024-12-27T14:53:00+03:00
россия
владимир путин
ирада зейналова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
снг
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Алексею Дробинину, директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, а также чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Ираде Зейналовой, послу России в Республике Маврикий, и второго класса Дмитрию Демурину, заместителю директора второго департамента СНГ МИД РФ, следует из опубликованного указа. "Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла Дробинину Алексею Юрьевичу - директору департамента внешнеполитического планирования МИД России..., Зейналовой Ираде Автандиловне - чрезвычайному и полномочному послу России в Республике Маврикий..., Демурину Дмитрию Михайловичу - заместителю директора второго департамента СНГ МИД России", - говорится в указе.
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россия, владимир путин, ирада зейналова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), снг, общество
Россия, Владимир Путин, Ирада Зейналова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), СНГ, Общество
Зейналовой, Дробинину и Демурину присвоили новые дипломатические ранги

Ираде Зейналовой присвоили новый дипломатический ранг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Алексею Дробинину, директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, а также чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Ираде Зейналовой, послу России в Республике Маврикий, и второго класса Дмитрию Демурину, заместителю директора второго департамента СНГ МИД РФ, следует из опубликованного указа.
"Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла Дробинину Алексею Юрьевичу - директору департамента внешнеполитического планирования МИД России..., Зейналовой Ираде Автандиловне - чрезвычайному и полномочному послу России в Республике Маврикий..., Демурину Дмитрию Михайловичу - заместителю директора второго департамента СНГ МИД России", - говорится в указе.
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РоссияВладимир ПутинИрада ЗейналоваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СНГОбщество
 
 
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