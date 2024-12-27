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В Госдуме призвали работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря
В Госдуме призвали работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря - РИА Новости, 27.12.2024
В Госдуме призвали работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал работодателей дать возможность сотрудникам не выходить на работу, сделать короткий день или... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:27:00+03:00
2024-12-27T12:27:00+03:00
2024-12-27T12:27:00+03:00
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал работодателей дать возможность сотрудникам не выходить на работу, сделать короткий день или обеспечить удаленную занятость в субботу, 28 декабря. "Конечно, здесь я надеюсь на добрую волю, призываю всех работодателей, где это можно, с учетом предпраздничного настроения, предпраздничных всех дел, с учетом того, что это високосный год, 366 дней в году, а не 365 дней в году, подойти очень лояльно, гибко, с пониманием, где можно - дать возможность людям вообще не выходить, где можно - короткий день, где можно - обеспечить удаленную занятость", - сказал Нилов РИА Новости. Он напомнил, что в субботу, в соответствии с трудовым законодательством, будет полноценный рабочий день, поскольку выходной был перенесен на 30 декабря. "С учетом всех обстоятельств, с учетом того, что у нас достаточно высокая тревожность в обществе, очень позитивно было бы воспринято нашими работниками, если бы работодатель проявил такой жест доброй воли, к чему я всех работодателей и призываю", - добавил парламентарий.
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РИА Новости
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общество, ярослав нилов, новый год 2025, россия, госдума рф, работа, выходные
Общество, Ярослав Нилов, Новый год 2025, Россия, Госдума РФ, Работа, Выходные
В Госдуме призвали работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря
Нилов призвал работодателей дать возможность не выходить на работу 28 декабря