https://ria.ru/20241227/pytki-1991692651.html

ФСИН назвала причину смерти обвиняемого в пытках в саратовской больнице

ФСИН назвала причину смерти обвиняемого в пытках в саратовской больнице - РИА Новости, 27.12.2024

ФСИН назвала причину смерти обвиняемого в пытках в саратовской больнице

Смерть фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктора Шеянова в столичном СИЗО-1 "Матросская тишина", предварительно, наступила из-за... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:13:00+03:00

2024-12-27T15:13:00+03:00

2024-12-27T15:26:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

саратовская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

матросская тишина

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Смерть фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктора Шеянова в столичном СИЗО-1 "Матросская тишина", предварительно, наступила из-за хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по Москве. "Двадцать пятого декабря в больнице МСЧ-77 ФСИН России, находящейся на территории СИЗО-1, скончался обвиняемый Шеянов В. Предварительная причина смерти: хронические заболевания", - говорится в ответе ведомства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Шеянов был обнаружен мертвым в камере "Матросской тишины", каких-либо следов на теле погибшего не нашли. Шеянов - один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице. Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации на YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на опубликованных кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. На фоне скандала СК возбудил ряд уголовных дел, а своих постов лишились начальник ОТБ-1 (областная туберкулезная больница), начальник областного УФСИН и другие офицеры. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных. Сейчас уголовное дело рассматривается в Московском областном суде.

https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html

https://ria.ru/20240813/bastrykin-1965929481.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, саратовская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, youtube