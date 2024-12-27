https://ria.ru/20241227/pytki-1991692651.html
ФСИН назвала причину смерти обвиняемого в пытках в саратовской больнице
ФСИН назвала причину смерти обвиняемого в пытках в саратовской больнице - РИА Новости, 27.12.2024
ФСИН назвала причину смерти обвиняемого в пытках в саратовской больнице
Смерть фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктора Шеянова в столичном СИЗО-1 "Матросская тишина", предварительно, наступила из-за... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:13:00+03:00
2024-12-27T15:13:00+03:00
2024-12-27T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Смерть фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктора Шеянова в столичном СИЗО-1 "Матросская тишина", предварительно, наступила из-за хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по Москве. "Двадцать пятого декабря в больнице МСЧ-77 ФСИН России, находящейся на территории СИЗО-1, скончался обвиняемый Шеянов В. Предварительная причина смерти: хронические заболевания", - говорится в ответе ведомства. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Шеянов был обнаружен мертвым в камере "Матросской тишины", каких-либо следов на теле погибшего не нашли. Шеянов - один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице. Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации на YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на опубликованных кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. На фоне скандала СК возбудил ряд уголовных дел, а своих постов лишились начальник ОТБ-1 (областная туберкулезная больница), начальник областного УФСИН и другие офицеры. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных. Сейчас уголовное дело рассматривается в Московском областном суде.
https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html
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происшествия, здоровье - общество, саратовская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, youtube
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратовская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Матросская тишина, YouTube
ФСИН назвала причину смерти обвиняемого в пытках в саратовской больнице
ФСИН: фигурант дела о пытках Шеянов умер из-за хронических болезней
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Смерть фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктора Шеянова в столичном СИЗО-1 "Матросская тишина", предварительно, наступила из-за хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по Москве.
"Двадцать пятого декабря в больнице МСЧ-77 ФСИН России, находящейся на территории СИЗО-1, скончался обвиняемый Шеянов В. Предварительная причина смерти: хронические заболевания", - говорится в ответе ведомства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Шеянов был обнаружен мертвым в камере "Матросской тишины", каких-либо следов на теле погибшего не нашли.
Шеянов - один из восьми фигурантов уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице.
Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации на YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. Проект Gulagu.net сообщал, что на опубликованных кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждалось в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.
На фоне скандала СК возбудил ряд уголовных дел, а своих постов лишились начальник ОТБ-1 (областная туберкулезная больница), начальник областного УФСИН и другие офицеры.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие установило 44 эпизода преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, вымогательствами, убийствами и превышением должностных полномочий. По версии следствия, бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денег, с ними действовали и осужденные, которые "совершали противоправные действия" в отношении других осужденных.
Сейчас уголовное дело рассматривается в Московском областном суде.