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В Курской области сбили украинскую ракету
В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 27.12.2024
В Курской области сбили украинскую ракету
Ракета ВСУ была уничтожена в небе над Курской областью, в пятницу сообщили в Telegram-канале правительстве региона. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:03:00+03:00
2024-12-27T17:03:00+03:00
2024-12-27T17:09:00+03:00
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безопасность
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КУРСК, 27 дек - РИА Новости. Ракета ВСУ была уничтожена в небе над Курской областью, в пятницу сообщили в Telegram-канале правительстве региона."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!", - говорится в сообщении областного правительства.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Курской области сбили украинскую ракету
Правительство Курской области: ПВО сбила над регионом ракету ВСУ