https://ria.ru/20241227/pvo-1991725691.html

В Курской области сбили украинскую ракету

В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 27.12.2024

В Курской области сбили украинскую ракету

Ракета ВСУ была уничтожена в небе над Курской областью, в пятницу сообщили в Telegram-канале правительстве региона. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:03:00+03:00

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2024-12-27T17:09:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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КУРСК, 27 дек - РИА Новости. Ракета ВСУ была уничтожена в небе над Курской областью, в пятницу сообщили в Telegram-канале правительстве региона."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!", - говорится в сообщении областного правительства.

https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991725060.html

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2024

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность