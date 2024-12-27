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Путин поручил разработать план по созданию реабилитационных организаций - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 27.12.2024 (обновлено: 15:37 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/putin-1991693645.html
Путин поручил разработать план по созданию реабилитационных организаций
Путин поручил разработать план по созданию реабилитационных организаций - РИА Новости, 27.12.2024
Путин поручил разработать план по созданию реабилитационных организаций
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и регионам до 1 марта разработать план по созданию в России сети протезно-ортопедических... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:22:00+03:00
2024-12-27T15:37:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и регионам до 1 марта разработать план по созданию в России сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: разработать план мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов. Срок - 1 марта 2025 года.", - говорится в документе.Ответственными назначены заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20241226/putin-1991537829.html
https://ria.ru/20241227/svo-1991533045.html
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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Общество
Путин поручил разработать план по созданию реабилитационных организаций

Путин поручил разработать план по созданию реабилитационных организаций до весны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и регионам до 1 марта разработать план по созданию в России сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию, опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: разработать план мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов. Срок - 1 марта 2025 года.", - говорится в документе.
Ответственными назначены заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Участники СВО и члены их семей могут бесплатно посетить Исторический музей
12:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
 
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