https://ria.ru/20241227/putin-1991693645.html

Путин поручил разработать план по созданию реабилитационных организаций

Путин поручил разработать план по созданию реабилитационных организаций - РИА Новости, 27.12.2024

Путин поручил разработать план по созданию реабилитационных организаций

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и регионам до 1 марта разработать план по созданию в России сети протезно-ортопедических... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:22:00+03:00

2024-12-27T15:22:00+03:00

2024-12-27T15:37:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и регионам до 1 марта разработать план по созданию в России сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: разработать план мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов. Срок - 1 марта 2025 года.", - говорится в документе.Ответственными назначены заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20241226/putin-1991537829.html

https://ria.ru/20241227/svo-1991533045.html

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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество