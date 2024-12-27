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Путин примет главу МЧС Куренкова - РИА Новости, 27.12.2024
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12:46 27.12.2024 (обновлено: 12:48 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/putin-1991647729.html
Путин примет главу МЧС Куренкова
Путин примет главу МЧС Куренкова - РИА Новости, 27.12.2024
Путин примет главу МЧС Куренкова
Президент России Владимир Путин в пятницу примет главу МЧС Александра Куренкова, который доложит о действиях в зоне ЧС в связи с разливом мазута в Черном море,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:46:00+03:00
2024-12-27T12:48:00+03:00
россия
черное море
керченский пролив
владимир путин
дмитрий песков
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет главу МЧС Александра Куренкова, который доложит о действиях в зоне ЧС в связи с разливом мазута в Черном море, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня в течение дня у президента рабочие встречи в Кремле. Среди них с докладом сегодня в середине дня у Путина будет министр Куренков, который вернулся из зоны ЧС федерального значения, как раз доложит президенту о тех мерах, которые предпринимаются в рамках этого объявленного вчера ЧС", - сказал Песков журналистам. Кроме того, Куренков расскажет Путину в целом о делах ведомства по случаю дня спасателя. Все остальные встречи президента носят закрытый характер. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
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россия
черное море
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россия, черное море, керченский пролив, владимир путин, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Россия, Черное море, Керченский пролив, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Путин примет главу МЧС Куренкова

Песков: глава МЧС Куренков доложит Путину о действиях в зоне ЧС в Черном море

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкГлава МЧС РФ Александр Куренков
Глава МЧС РФ Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Глава МЧС РФ Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет главу МЧС Александра Куренкова, который доложит о действиях в зоне ЧС в связи с разливом мазута в Черном море, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня в течение дня у президента рабочие встречи в Кремле. Среди них с докладом сегодня в середине дня у Путина будет министр Куренков, который вернулся из зоны ЧС федерального значения, как раз доложит президенту о тех мерах, которые предпринимаются в рамках этого объявленного вчера ЧС", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, Куренков расскажет Путину в целом о делах ведомства по случаю дня спасателя. Все остальные встречи президента носят закрытый характер.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
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РоссияЧерное мореКерченский проливВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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