https://ria.ru/20241227/putin-1991647729.html

Путин примет главу МЧС Куренкова

Путин примет главу МЧС Куренкова - РИА Новости, 27.12.2024

Путин примет главу МЧС Куренкова

Президент России Владимир Путин в пятницу примет главу МЧС Александра Куренкова, который доложит о действиях в зоне ЧС в связи с разливом мазута в Черном море,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:46:00+03:00

2024-12-27T12:46:00+03:00

2024-12-27T12:48:00+03:00

россия

черное море

керченский пролив

владимир путин

дмитрий песков

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет главу МЧС Александра Куренкова, который доложит о действиях в зоне ЧС в связи с разливом мазута в Черном море, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня в течение дня у президента рабочие встречи в Кремле. Среди них с докладом сегодня в середине дня у Путина будет министр Куренков, который вернулся из зоны ЧС федерального значения, как раз доложит президенту о тех мерах, которые предпринимаются в рамках этого объявленного вчера ЧС", - сказал Песков журналистам. Кроме того, Куренков расскажет Путину в целом о делах ведомства по случаю дня спасателя. Все остальные встречи президента носят закрытый характер. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20241226/kuban-1991503274.html

россия

черное море

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, черное море, керченский пролив, владимир путин, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия