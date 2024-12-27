https://ria.ru/20241227/putin-1991580554.html

Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом - РИА Новости, 27.12.2024

Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну 17 декабря по случаю наступающего Нового Года, где выразил уверенность, что... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T04:45:00+03:00

2024-12-27T04:45:00+03:00

2024-12-27T04:45:00+03:00

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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну 17 декабря по случаю наступающего Нового Года, где выразил уверенность, что в 2025 году РФ и КНДР будут продолжать сотрудничество, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Примите мои самые искренние поздравления с Новым годом. Встреча между нами, состоявшаяся в июне в Пхеньяне, подняла российско-корейские отношения на новый качественный уровень", - говорится в поздравлении, процитированном агентством. Путин отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, подписанный по итогам этой встречи, создал условия для "значительного расширения" взаимовыгодного двустороннего сотрудничества двух стран во всех ключевых областях. "Я убеждён, что в предстоящем 2025 году мы будем тесно продолжать совместную работу по выполнению этого исторического договора, а также усиливать наши усилия для противостояния современным угрозам и вызовам. Это, несомненно, отвечает основным интересам дружественных народов РФ и КНДР", - написал президент. Путин также пожелал Ким Чен Ыну и его близким здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам КНДР благополучия и процветания.

https://ria.ru/20241205/kndr-1987488124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын