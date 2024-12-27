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Путин призвал следить за безопасностью школ и вузов - РИА Новости, 27.12.2024
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00:16 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/putin-1991569397.html
Путин призвал следить за безопасностью школ и вузов
Путин призвал следить за безопасностью школ и вузов - РИА Новости, 27.12.2024
Путин призвал следить за безопасностью школ и вузов
Надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других соцучреждений требует серьезного внимания, заявил президент России Владимир Путин в обращении... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:16:00+03:00
2024-12-27T00:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других соцучреждений требует серьезного внимания, заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя. Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя. "В зоне ответственности МЧС много значимых вопросов. Как и прежде, самого серьезного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей", - сказал Путин в видеообращении. Он также отметил значимость своевременных профилактических мер, которые принимаются со стороны МЧС. "Опыт реагирования на чрезвычайные ситуации в этом году вновь показал, насколько важна ваша системная работа по предупреждению пожаров, регулярные тщательные проверки состояния крупных инфраструктурных и транспортных объектов", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20241227/putin-1991568436.html
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общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин призвал следить за безопасностью школ и вузов

Путин: надзор за безопасностью школ, вузов и больниц требует серьезного внимания

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других соцучреждений требует серьезного внимания, заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя.
Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя.
Поздравление Путина с Днем спасателя - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
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"В зоне ответственности МЧС много значимых вопросов. Как и прежде, самого серьезного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей", - сказал Путин в видеообращении.
Он также отметил значимость своевременных профилактических мер, которые принимаются со стороны МЧС.
"Опыт реагирования на чрезвычайные ситуации в этом году вновь показал, насколько важна ваша системная работа по предупреждению пожаров, регулярные тщательные проверки состояния крупных инфраструктурных и транспортных объектов", - добавил глава государства.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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