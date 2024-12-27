https://ria.ru/20241227/putin-1991569397.html

Путин призвал следить за безопасностью школ и вузов

Путин призвал следить за безопасностью школ и вузов - РИА Новости, 27.12.2024

Путин призвал следить за безопасностью школ и вузов

Надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других соцучреждений требует серьезного внимания, заявил президент России Владимир Путин в обращении... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:16:00+03:00

2024-12-27T00:16:00+03:00

2024-12-27T00:16:00+03:00

общество

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других соцучреждений требует серьезного внимания, заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя. Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя. "В зоне ответственности МЧС много значимых вопросов. Как и прежде, самого серьезного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей", - сказал Путин в видеообращении. Он также отметил значимость своевременных профилактических мер, которые принимаются со стороны МЧС. "Опыт реагирования на чрезвычайные ситуации в этом году вновь показал, насколько важна ваша системная работа по предупреждению пожаров, регулярные тщательные проверки состояния крупных инфраструктурных и транспортных объектов", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241227/putin-1991568436.html

https://ria.ru/20241227/mchs-1991568964.html

россия

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Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)