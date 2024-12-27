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Экс-мэр Владивостока Пушкарев убыл в зону СВО

Экс-мэр Владивостока Пушкарев убыл в зону СВО - РИА Новости, 27.12.2024

Экс-мэр Владивостока Пушкарев убыл в зону СВО

Осужденный по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев убыл в зону СВО, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T03:29:00+03:00

2024-12-27T03:29:00+03:00

2024-12-27T03:29:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Осужденный по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев убыл в зону СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Омельченко. В октябре он сообщал агентству, что Пушкарев подписал контракт с Минобороны. "Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО", - сказал Омельченко. В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно. В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20241224/spch-1991056873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, москва, игорь пушкарев, московский городской суд