https://ria.ru/20241227/priroda-1991686891.html

В России в 2024 году произошло рекордное число опасных природных явлений

В России в 2024 году произошло рекордное число опасных природных явлений - РИА Новости, 27.12.2024

В России в 2024 году произошло рекордное число опасных природных явлений

В 2024 году в России произошло 1212 опасных метеорологических явлений, это наибольшее количество за всю историю наблюдений, синоптики предсказали 96% из них,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:53:00+03:00

2024-12-27T14:53:00+03:00

2024-12-27T14:54:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В 2024 году в России произошло 1212 опасных метеорологических явлений, это наибольшее количество за всю историю наблюдений, синоптики предсказали 96% из них, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Какое количество опасных явлений на территории нашей страны наблюдалось в течение этого года? Столбик в 2024 году самый высокий - максимальное количество опасных метеорологических явлений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. Согласно представленному им слайду, в 2024 году на территории России произошло 1212 опасных природных явлений, и лишь 47 из них метеорологи не предсказали. "Оправданность прогнозов опасных явлений сейчас превышает 96%... Это очень важно, это, пожалуй, главная характеристика деятельности Гидрометслужбы России, это один из лучших показателей в мире", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода