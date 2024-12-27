https://ria.ru/20241227/priroda-1991686891.html
В России в 2024 году произошло рекордное число опасных природных явлений
В России в 2024 году произошло рекордное число опасных природных явлений - РИА Новости, 27.12.2024
В России в 2024 году произошло рекордное число опасных природных явлений
В 2024 году в России произошло 1212 опасных метеорологических явлений, это наибольшее количество за всю историю наблюдений, синоптики предсказали 96% из них,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:53:00+03:00
2024-12-27T14:53:00+03:00
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общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В 2024 году в России произошло 1212 опасных метеорологических явлений, это наибольшее количество за всю историю наблюдений, синоптики предсказали 96% из них, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Какое количество опасных явлений на территории нашей страны наблюдалось в течение этого года? Столбик в 2024 году самый высокий - максимальное количество опасных метеорологических явлений", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. Согласно представленному им слайду, в 2024 году на территории России произошло 1212 опасных природных явлений, и лишь 47 из них метеорологи не предсказали. "Оправданность прогнозов опасных явлений сейчас превышает 96%... Это очень важно, это, пожалуй, главная характеристика деятельности Гидрометслужбы России, это один из лучших показателей в мире", - добавил Вильфанд.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
В России в 2024 году произошло рекордное число опасных природных явлений
Вильфанд: в РФ за год произошло 1212 опасных природных явлений, это рекорд