https://ria.ru/20241227/post-1991578692.html
Монах-реаниматолог рассказал, как выдержать пост
Монах-реаниматолог рассказал, как выдержать пост - РИА Новости, 27.12.2024
Монах-реаниматолог рассказал, как выдержать пост
Если в пост нет сил на работу, стоит больше молиться, а также, если есть тяжелая физическая работа, обдумать послабления в посте, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T03:46:00+03:00
2024-12-27T03:46:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Если в пост нет сил на работу, стоит больше молиться, а также, если есть тяжелая физическая работа, обдумать послабления в посте, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). "Если в пост нет сил, во-первых, нужно больше молиться, потому что пост это не только про еду, это про молитву в первую очередь, пост – сознательное действие. Во-вторых, пусть человек постится соразмерно силам. Если, например, у человека тяжелая физическая работа, можно посоветоваться со своим духовником – ослабить пост, поститься молочными продуктами или рыбой (которую по монастырскому уставу можно есть далеко не во все дни поста) – это все возможно. Не стоит совсем оказываться от поста, можно соблюдать его менее строго", – сказал отец Феодорит. Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
https://ria.ru/20241227/post-1909431934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религиозные праздники, религия
Религия, Религиозные праздники, Религия
Монах-реаниматолог рассказал, как выдержать пост
Монах-реаниматолог: если в пост нет сил на работу, нужно больше молиться
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Если в пост нет сил на работу, стоит больше молиться, а также, если есть тяжелая физическая работа, обдумать послабления в посте, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"Если в пост нет сил, во-первых, нужно больше молиться, потому что пост это не только про еду, это про молитву в первую очередь, пост – сознательное действие. Во-вторых, пусть человек постится соразмерно силам. Если, например, у человека тяжелая физическая работа, можно посоветоваться со своим духовником – ослабить пост, поститься молочными продуктами или рыбой (которую по монастырскому уставу можно есть далеко не во все дни поста) – это все возможно. Не стоит совсем оказываться от поста, можно соблюдать его менее строго", – сказал отец Феодорит.
Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.