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Яковенко заявил, что санкции против России стали для Запада катастрофой - РИА Новости, 27.12.2024
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06:51 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/posol-1991584568.html
Яковенко заявил, что санкции против России стали для Запада катастрофой
Яковенко заявил, что санкции против России стали для Запада катастрофой - РИА Новости, 27.12.2024
Яковенко заявил, что санкции против России стали для Запада катастрофой
Антироссийские санкции стали внешнеполитической катастрофой для стран Запада, практически никто из государств мирового большинства напрямую не присоединился к... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T06:51:00+03:00
2024-12-27T06:51:00+03:00
в мире
россия
александр яковенко
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Антироссийские санкции стали внешнеполитической катастрофой для стран Запада, практически никто из государств мирового большинства напрямую не присоединился к ним, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Санкционное давление на Россию в контексте украинского конфликта обозначило внешнеполитическую катастрофу Запада. Практически никто из незападных стран прямо не присоединился к западным санкциям, вследствие чего произошла существенная кристаллизация новой, переходной биполярности по линии Запад-Мировое большинство/Глобальный юг", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. По его словам, страны Глобального юга проводят многовекторную политику в интересах своего развития, что признается западными политологами как "множественное присоединение". "На Западе не могут переступить через себя, чтобы признать новую форму неприсоединения, тем более что незападные форматы взаимодействия не являются военно-политическими союзами и не направлены против Запада - они просто сокращают сферу западного доминирования, решая свои проблемы вне Запада и вопреки Западу", - подчеркнул Яковенко.
https://ria.ru/20241226/sanktsii-1991549898.html
https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html
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7 495 645-6601
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в мире, россия, александр яковенко, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Александр Яковенко, Санкции в отношении России
Яковенко заявил, что санкции против России стали для Запада катастрофой

Посол Яковенко: санкции стали внешнеполитической катастрофой для Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Антироссийские санкции стали внешнеполитической катастрофой для стран Запада, практически никто из государств мирового большинства напрямую не присоединился к ним, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Санкционное давление на Россию в контексте украинского конфликта обозначило внешнеполитическую катастрофу Запада. Практически никто из незападных стран прямо не присоединился к западным санкциям, вследствие чего произошла существенная кристаллизация новой, переходной биполярности по линии Запад-Мировое большинство/Глобальный юг", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
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По его словам, страны Глобального юга проводят многовекторную политику в интересах своего развития, что признается западными политологами как "множественное присоединение".
"На Западе не могут переступить через себя, чтобы признать новую форму неприсоединения, тем более что незападные форматы взаимодействия не являются военно-политическими союзами и не направлены против Запада - они просто сокращают сферу западного доминирования, решая свои проблемы вне Запада и вопреки Западу", - подчеркнул Яковенко.
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