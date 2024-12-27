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Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 27.12.2024
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Надежные люди
 
16:44 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/pomosch-1991719361.html
Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО
Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 27.12.2024
Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО
Печи-буржуйки, маскировочные сети, окопные свети, пряники от детей были доставлены в зону проведения специальной военной операции, рассказал глава... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:44:00+03:00
2024-12-27T16:44:00+03:00
надежные люди
маловишерский район
новгородская область
луганская народная республика
гуманитарная помощь
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Печи-буржуйки, маскировочные сети, окопные свети, пряники от детей были доставлены в зону проведения специальной военной операции, рассказал глава Маловишерского района Новгородской области Дмитрий Платонов. Он уточнил, что ездил в командировку в ЛНР, чтобы поздравить с наступающим Новым годом новгородцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. "Доставили теплые вещи, печи-буржуйки, окопные свечи, маскировочные сети, предметы гигиены, продукты питания, письма и новогодние открытки от учащихся школ района, а также пряники, которые ребята выпекали на уроках труда!" - рассказал Платонов в своем Telegram-канале. Собрать и доставить гуманитарную помощь помогли жители Маловишерского района, местные предприниматели и региональное отделение Народного фронта.
https://ria.ru/20241226/svo-1991422071.html
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маловишерский район, новгородская область, луганская народная республика, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Маловишерский район, Новгородская область, Луганская Народная Республика, Гуманитарная помощь, СВО
Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО

В зону СВО доставили печи-буржуйки, маскировочные сети и пряники от детей

© Фото : Дмитрий Платонов/TelegramНовгородцы доставили в зону СВО печи-буржуйки, масксети, пряники от детей
Новгородцы доставили в зону СВО печи-буржуйки, масксети, пряники от детей - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Дмитрий Платонов/Telegram
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Печи-буржуйки, маскировочные сети, окопные свети, пряники от детей были доставлены в зону проведения специальной военной операции, рассказал глава Маловишерского района Новгородской области Дмитрий Платонов.
Он уточнил, что ездил в командировку в ЛНР, чтобы поздравить с наступающим Новым годом новгородцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
© Фото : Дмитрий Платонов/TelegramНовгородцы доставили в зону СВО печи-буржуйки, масксети, пряники от детей
Новгородцы доставили в зону СВО печи-буржуйки, масксети, пряники от детей - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Дмитрий Платонов/Telegram
Новгородцы доставили в зону СВО печи-буржуйки, масксети, пряники от детей
"Доставили теплые вещи, печи-буржуйки, окопные свечи, маскировочные сети, предметы гигиены, продукты питания, письма и новогодние открытки от учащихся школ района, а также пряники, которые ребята выпекали на уроках труда!" - рассказал Платонов в своем Telegram-канале.
Собрать и доставить гуманитарную помощь помогли жители Маловишерского района, местные предприниматели и региональное отделение Народного фронта.
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Надежные людиМаловишерский районНовгородская областьЛуганская Народная РеспубликаГуманитарная помощьСВО
 
 
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