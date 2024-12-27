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Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 27.12.2024

Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Печи-буржуйки, маскировочные сети, окопные свети, пряники от детей были доставлены в зону проведения специальной военной операции, рассказал глава... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:44:00+03:00

2024-12-27T16:44:00+03:00

2024-12-27T16:44:00+03:00

надежные люди

маловишерский район

новгородская область

луганская народная республика

гуманитарная помощь

сво

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Печи-буржуйки, маскировочные сети, окопные свети, пряники от детей были доставлены в зону проведения специальной военной операции, рассказал глава Маловишерского района Новгородской области Дмитрий Платонов. Он уточнил, что ездил в командировку в ЛНР, чтобы поздравить с наступающим Новым годом новгородцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. "Доставили теплые вещи, печи-буржуйки, окопные свечи, маскировочные сети, предметы гигиены, продукты питания, письма и новогодние открытки от учащихся школ района, а также пряники, которые ребята выпекали на уроках труда!" - рассказал Платонов в своем Telegram-канале. Собрать и доставить гуманитарную помощь помогли жители Маловишерского района, местные предприниматели и региональное отделение Народного фронта.

https://ria.ru/20241226/svo-1991422071.html

маловишерский район

новгородская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

маловишерский район, новгородская область, луганская народная республика, гуманитарная помощь, сво