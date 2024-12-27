https://ria.ru/20241227/podzhog-1991694289.html

В Екатеринбурге студент попытался поджечь банкомат

В Екатеринбурге студент попытался поджечь банкомат - РИА Новости, 27.12.2024

В Екатеринбурге студент попытался поджечь банкомат

Студент медицинского университета стал жертвой мошенников и пытался поджечь банкомат в торговом центре Екатеринбурга, против него заведено уголовное дело,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:25:00+03:00

2024-12-27T15:25:00+03:00

2024-12-27T15:25:00+03:00

происшествия

россия

украина

валерий горелых

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Студент медицинского университета стал жертвой мошенников и пытался поджечь банкомат в торговом центре Екатеринбурга, против него заведено уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Сотрудниками следственного подразделения отдела полиции №12 УМВД по Екатеринбургу в отношении 19-летнего студента медицинского университета, ставшего жертвой мошенников и после чего пытавшегося поджечь банкомат в торговом центре на улице 8 Марта, возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", – сказал Горелых. Позднее он сообщил РИА Новости, что следователи полиции переквалифицировали уголовное дело на более тяжкую статью 205 УК РФ "Терроризм", которая предусматривает существенно суровее наказание за подобные действия – вплоть до пожизненного лишения свободы. До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Как уточнил представитель полиции, студента обманули по распространенной схеме – сначала под видом "работников МТС и ФСБ", а затем мошенники убедили его применить пиротехническое устройство в виде фейерверка у банкомата, чтобы якобы помочь изобличить преступников. "Молодой человек, задержанный на месте происшествия с поличным, при допросе дал признательные показания, раскаялся в содеянном и сообщил сыщикам, что ему стыдно за свой противоправный поступок", – добавил Горелых. "Я, получается, перевел 27 тысяч кредитные, 16 тысяч со своего сберегательного счета, это все было 23-го числа... Далее они сказали, что переводы могли отправиться на Украину, они мне угрожали, говорили, что у меня могут быть серьезные проблемы. И что у ФСБ на меня есть миссия: мне нужно купить специальный фейерверк, который должен быть якобы пустой, и поджечь его, а он просто задымит, но не взорвется. И группа ФСБ придет и поймает того, кто замешан в мошенничестве. В итоге поджечь не получилось. На данный момент мне стыдно за то, что я мог совершить и что совершил", – говорит задержанный на оперативном видео.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, валерий горелых, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), екатеринбург