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В Екатеринбурге студент попытался поджечь банкомат - РИА Новости, 27.12.2024
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15:25 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/podzhog-1991694289.html
В Екатеринбурге студент попытался поджечь банкомат
В Екатеринбурге студент попытался поджечь банкомат - РИА Новости, 27.12.2024
В Екатеринбурге студент попытался поджечь банкомат
Студент медицинского университета стал жертвой мошенников и пытался поджечь банкомат в торговом центре Екатеринбурга, против него заведено уголовное дело,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:25:00+03:00
2024-12-27T15:25:00+03:00
происшествия
россия
украина
валерий горелых
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Студент медицинского университета стал жертвой мошенников и пытался поджечь банкомат в торговом центре Екатеринбурга, против него заведено уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Сотрудниками следственного подразделения отдела полиции №12 УМВД по Екатеринбургу в отношении 19-летнего студента медицинского университета, ставшего жертвой мошенников и после чего пытавшегося поджечь банкомат в торговом центре на улице 8 Марта, возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", – сказал Горелых. Позднее он сообщил РИА Новости, что следователи полиции переквалифицировали уголовное дело на более тяжкую статью 205 УК РФ "Терроризм", которая предусматривает существенно суровее наказание за подобные действия – вплоть до пожизненного лишения свободы. До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Как уточнил представитель полиции, студента обманули по распространенной схеме – сначала под видом "работников МТС и ФСБ", а затем мошенники убедили его применить пиротехническое устройство в виде фейерверка у банкомата, чтобы якобы помочь изобличить преступников. "Молодой человек, задержанный на месте происшествия с поличным, при допросе дал признательные показания, раскаялся в содеянном и сообщил сыщикам, что ему стыдно за свой противоправный поступок", – добавил Горелых. "Я, получается, перевел 27 тысяч кредитные, 16 тысяч со своего сберегательного счета, это все было 23-го числа... Далее они сказали, что переводы могли отправиться на Украину, они мне угрожали, говорили, что у меня могут быть серьезные проблемы. И что у ФСБ на меня есть миссия: мне нужно купить специальный фейерверк, который должен быть якобы пустой, и поджечь его, а он просто задымит, но не взорвется. И группа ФСБ придет и поймает того, кто замешан в мошенничестве. В итоге поджечь не получилось. На данный момент мне стыдно за то, что я мог совершить и что совершил", – говорит задержанный на оперативном видео.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html
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происшествия, россия, украина, валерий горелых, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), екатеринбург
Происшествия, Россия, Украина, Валерий Горелых, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Екатеринбург
В Екатеринбурге студент попытался поджечь банкомат

В Екатеринбурге студент стал жертвой мошенников и пытался поджечь банкомат в ТЦ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Студент медицинского университета стал жертвой мошенников и пытался поджечь банкомат в торговом центре Екатеринбурга, против него заведено уголовное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудниками следственного подразделения отдела полиции №12 УМВД по Екатеринбургу в отношении 19-летнего студента медицинского университета, ставшего жертвой мошенников и после чего пытавшегося поджечь банкомат в торговом центре на улице 8 Марта, возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", – сказал Горелых.
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Позднее он сообщил РИА Новости, что следователи полиции переквалифицировали уголовное дело на более тяжкую статью 205 УК РФ "Терроризм", которая предусматривает существенно суровее наказание за подобные действия – вплоть до пожизненного лишения свободы.
До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Как уточнил представитель полиции, студента обманули по распространенной схеме – сначала под видом "работников МТС и ФСБ", а затем мошенники убедили его применить пиротехническое устройство в виде фейерверка у банкомата, чтобы якобы помочь изобличить преступников.
«
"Молодой человек, задержанный на месте происшествия с поличным, при допросе дал признательные показания, раскаялся в содеянном и сообщил сыщикам, что ему стыдно за свой противоправный поступок", – добавил Горелых.
"Я, получается, перевел 27 тысяч кредитные, 16 тысяч со своего сберегательного счета, это все было 23-го числа... Далее они сказали, что переводы могли отправиться на Украину, они мне угрожали, говорили, что у меня могут быть серьезные проблемы. И что у ФСБ на меня есть миссия: мне нужно купить специальный фейерверк, который должен быть якобы пустой, и поджечь его, а он просто задымит, но не взорвется. И группа ФСБ придет и поймает того, кто замешан в мошенничестве. В итоге поджечь не получилось. На данный момент мне стыдно за то, что я мог совершить и что совершил", – говорит задержанный на оперативном видео.
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ПроисшествияРоссияУкраинаВалерий ГорелыхФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Екатеринбург
 
 
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