https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html

В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий

В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий - РИА Новости, 27.12.2024

В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий

Страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года, мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T02:40:00+03:00

2024-12-27T02:40:00+03:00

2024-12-27T08:49:00+03:00

общество

россия

никита чаплин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года, мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, что коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров", — сказал Чаплин. По его словам, для работающих пенсионеров это станет первым увеличением выплат с 2015 года. "В дальнейшем, в 2026 и 2027 годах, пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле", — отметил депутат.

https://ria.ru/20241224/pensii-1990915910.html

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Дарья Буймова

общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия