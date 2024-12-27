https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html
В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий
В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий - РИА Новости, 27.12.2024
В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий
Страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года, мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:40:00+03:00
2024-12-27T02:40:00+03:00
2024-12-27T08:49:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года, мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, что коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров", — сказал Чаплин. По его словам, для работающих пенсионеров это станет первым увеличением выплат с 2015 года. "В дальнейшем, в 2026 и 2027 годах, пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле", — отметил депутат.
https://ria.ru/20241224/pensii-1990915910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий
Депутат Чаплин: страховые пенсии в России вырастут на 7,3 процента с 1 января