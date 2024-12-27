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РПЦ отправила митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в отставку - РИА Новости, 27.12.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:23 27.12.2024 (обновлено: 18:12 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/otstavka-1991730812.html
РПЦ отправила митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в отставку
РПЦ отправила митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в отставку - РИА Новости, 27.12.2024
РПЦ отправила митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в отставку
Священный синод Русской православной церкви отправил на покой митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), следует из журналов заседаний синода,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:23:00+03:00
2024-12-27T18:12:00+03:00
религия
карловы вары
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви отправил на покой митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), следует из журналов заседаний синода, опубликованных на сайте церкви. "Постановили: освободить преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой", — говорится в документе.Временно управлять Будапештско-Венгерской епархией будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Местом служения митрополиту Илариону определили храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии.Кроме того, синод обратил внимание на то, что отношения митрополита Илариона с ближайшим окружением и его быт "не соответствуют образу монаха и священнослужителя".В июле священный синод РПЦ создал комиссию по изучению состояния дел в Будапештско-Венгерской епархии и временно отстранил митрополита Илариона от управления ею. Речь шла о том, что в январе из епархиального дома в Будапеште похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. В помещении, где произошла кража, провели обыск, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК — и венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.Впоследствии "Новая газета Европа"* опубликовала несколько предоставленных Сузуки аудиозаписей его бесед с митрополитом, а также рассказ бывшего иподиакона о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Митрополит назвал эти обвинения несостоятельными и выразил готовность оспаривать их в суде. Кроме того, митрополит рассказал РИА Новости, что Вероника Сузуки, бабушка Георгия, вымогала у него 384 тысячи евро за уничтожение записей, о чем свидетельствует сохраненная им переписка.В октябре митрополит Иларион сообщил, что результаты судебно-технической экспертизы свидетельствуют об обработке файлов и недостоверности записей, и предположил, что это приведет к возбуждению уголовного дела о клевете.* Внесена Минюстом в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
https://ria.ru/20240709/mitropolit-1958444464.html
https://ria.ru/20240408/eparkhiya-1938543567.html
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карловы вары, русская православная церковь
Религия, Карловы Вары, Русская православная церковь
РПЦ отправила митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в отставку

РПЦ отправила в отставку главу Будапештско-Венгерской епархии Илариона

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Митрополит Иларион. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви отправил на покой митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), следует из журналов заседаний синода, опубликованных на сайте церкви.
"Постановили: освободить преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой", — говорится в документе.

Митрополит Иларион — один из наиболее известных священнослужителей Русской православной церкви. С 2009 по 2022 год возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Был также председателем Синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата, первым рекотором Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Вел на телеканале Россия-24 авторскую программу "Церковь и мир".

Временно управлять Будапештско-Венгерской епархией будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Местом служения митрополиту Илариону определили храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии.
Кроме того, синод обратил внимание на то, что отношения митрополита Илариона с ближайшим окружением и его быт "не соответствуют образу монаха и священнослужителя".
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Митрополит Иларион заявил, что мать Сузуки вымогала у него 384 тысячи евро
9 июля, 11:13
В июле священный синод РПЦ создал комиссию по изучению состояния дел в Будапештско-Венгерской епархии и временно отстранил митрополита Илариона от управления ею. Речь шла о том, что в январе из епархиального дома в Будапеште похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. В помещении, где произошла кража, провели обыск, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК — и венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.
Впоследствии "Новая газета Европа"* опубликовала несколько предоставленных Сузуки аудиозаписей его бесед с митрополитом, а также рассказ бывшего иподиакона о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Митрополит назвал эти обвинения несостоятельными и выразил готовность оспаривать их в суде. Кроме того, митрополит рассказал РИА Новости, что Вероника Сузуки, бабушка Георгия, вымогала у него 384 тысячи евро за уничтожение записей, о чем свидетельствует сохраненная им переписка.
В октябре митрополит Иларион сообщил, что результаты судебно-технической экспертизы свидетельствуют об обработке файлов и недостоверности записей, и предположил, что это приведет к возбуждению уголовного дела о клевете.
* Внесена Минюстом в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск
8 апреля, 12:05
 
РелигияКарловы ВарыРусская православная церковь
 
 
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