https://ria.ru/20241227/otstavka-1991730812.html

РПЦ отправила митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в отставку

РПЦ отправила митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в отставку - РИА Новости, 27.12.2024

РПЦ отправила митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в отставку

Священный синод Русской православной церкви отправил на покой митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), следует из журналов заседаний синода,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:23:00+03:00

2024-12-27T17:23:00+03:00

2024-12-27T18:12:00+03:00

религия

карловы вары

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви отправил на покой митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева), следует из журналов заседаний синода, опубликованных на сайте церкви. "Постановили: освободить преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой", — говорится в документе.Временно управлять Будапештско-Венгерской епархией будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Местом служения митрополиту Илариону определили храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии.Кроме того, синод обратил внимание на то, что отношения митрополита Илариона с ближайшим окружением и его быт "не соответствуют образу монаха и священнослужителя".В июле священный синод РПЦ создал комиссию по изучению состояния дел в Будапештско-Венгерской епархии и временно отстранил митрополита Илариона от управления ею. Речь шла о том, что в январе из епархиального дома в Будапеште похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. В помещении, где произошла кража, провели обыск, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК — и венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.Впоследствии "Новая газета Европа"* опубликовала несколько предоставленных Сузуки аудиозаписей его бесед с митрополитом, а также рассказ бывшего иподиакона о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Митрополит назвал эти обвинения несостоятельными и выразил готовность оспаривать их в суде. Кроме того, митрополит рассказал РИА Новости, что Вероника Сузуки, бабушка Георгия, вымогала у него 384 тысячи евро за уничтожение записей, о чем свидетельствует сохраненная им переписка.В октябре митрополит Иларион сообщил, что результаты судебно-технической экспертизы свидетельствуют об обработке файлов и недостоверности записей, и предположил, что это приведет к возбуждению уголовного дела о клевете.* Внесена Минюстом в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

https://ria.ru/20240709/mitropolit-1958444464.html

https://ria.ru/20240408/eparkhiya-1938543567.html

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карловы вары, русская православная церковь