https://ria.ru/20241227/opros-1991582124.html

Опрос показал, какие дела раздражают россиян в преддверии Нового года

Опрос показал, какие дела раздражают россиян в преддверии Нового года - РИА Новости, 27.12.2024

Опрос показал, какие дела раздражают россиян в преддверии Нового года

Российских мужчин в преддверии Нового года больше всего раздражает необходимость выбирать подарки, женщин — обязанность готовить, говорится в исследовании... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:32:00+03:00

2024-12-27T05:32:00+03:00

2024-12-27T05:32:00+03:00

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российских мужчин в преддверии Нового года больше всего раздражает необходимость выбирать подарки, женщин — обязанность готовить, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. Исследование проводилось с 18 по 25 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов. "Каждый второй гражданин (51%) испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. В подготовке к новогоднему торжеству мужчин раздражает поиск подарков, женщин — приготовление угощений", - показал опрос. По 9% россиян рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Закупка продуктов и общая суета напрягает по 8% граждан соответственно. От мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 7% ответивших. Тех, кого раздражает абсолютно все, и тех, кто не доволен большими тратами, — по 5%. Украшают елку, не испытывая удовольствия, 2%. По 1% респондентов указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная "обязаловка", когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов, партнеров и прочее. Для 36% россиян нет дел, которые бы раздражали их в предновогодней суете: "Это самый любимый праздник!"

https://ria.ru/20241226/prazdnik-1991354353.html

https://ria.ru/20241219/podarki-1990033798.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, новый год