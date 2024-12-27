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Опрос показал, какие дела раздражают россиян в преддверии Нового года - РИА Новости, 27.12.2024
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05:32 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/opros-1991582124.html
Опрос показал, какие дела раздражают россиян в преддверии Нового года
Опрос показал, какие дела раздражают россиян в преддверии Нового года - РИА Новости, 27.12.2024
Опрос показал, какие дела раздражают россиян в преддверии Нового года
Российских мужчин в преддверии Нового года больше всего раздражает необходимость выбирать подарки, женщин — обязанность готовить, говорится в исследовании... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:32:00+03:00
2024-12-27T05:32:00+03:00
общество
россия
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российских мужчин в преддверии Нового года больше всего раздражает необходимость выбирать подарки, женщин — обязанность готовить, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. Исследование проводилось с 18 по 25 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов. "Каждый второй гражданин (51%) испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. В подготовке к новогоднему торжеству мужчин раздражает поиск подарков, женщин — приготовление угощений", - показал опрос. По 9% россиян рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Закупка продуктов и общая суета напрягает по 8% граждан соответственно. От мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 7% ответивших. Тех, кого раздражает абсолютно все, и тех, кто не доволен большими тратами, — по 5%. Украшают елку, не испытывая удовольствия, 2%. По 1% респондентов указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная "обязаловка", когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов, партнеров и прочее. Для 36% россиян нет дел, которые бы раздражали их в предновогодней суете: "Это самый любимый праздник!"
https://ria.ru/20241226/prazdnik-1991354353.html
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Дарья Буймова
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60
353
60
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Опрос показал, какие дела раздражают россиян в преддверии Нового года

SuperJob: россиян больше всего раздражает необходимость выбирать подарки

© Фото : Pexels/Yevgen BuzukНовогодние подарки
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Pexels/Yevgen Buzuk
Новогодние подарки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российских мужчин в преддверии Нового года больше всего раздражает необходимость выбирать подарки, женщин — обязанность готовить, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
Исследование проводилось с 18 по 25 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
Новый год - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Опрос показал, что раздражает россиян в новогоднюю ночь
Вчера, 04:06
"Каждый второй гражданин (51%) испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. В подготовке к новогоднему торжеству мужчин раздражает поиск подарков, женщин — приготовление угощений", - показал опрос.
По 9% россиян рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Закупка продуктов и общая суета напрягает по 8% граждан соответственно. От мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 7% ответивших. Тех, кого раздражает абсолютно все, и тех, кто не доволен большими тратами, — по 5%.
Украшают елку, не испытывая удовольствия, 2%. По 1% респондентов указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная "обязаловка", когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов, партнеров и прочее.
Для 36% россиян нет дел, которые бы раздражали их в предновогодней суете: "Это самый любимый праздник!"
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Россияне назвали самые неудачные новогодние подарки
19 декабря, 05:33
 
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