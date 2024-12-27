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Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/oon-1991755633.html
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева - РИА Новости, 27.12.2024
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева
Россия проведет в январе неформальное заседание Совбеза ООН (по "формуле Арриа") по преступлениям киевского режима, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:29:00+03:00
2024-12-27T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
селидово
донецкая народная республика
дмитрий полянский
денис пушилин
родион мирошник
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Россия проведет в январе неформальное заседание Совбеза ООН (по "формуле Арриа") по преступлениям киевского режима, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Планируем вновь затронуть сюжет о преступлениях укронацистов на неформальном заседании СБ ООН по "формуле Арриа" в январе, сделаем особый акцент на докладе по Селидово и свидетельствах очевидцев", – написал российский дипломат в Telegram-канале. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, в том числе это касается города Селидово. Очевидцы сообщали, что ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию. Кадры показаний очевидца предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. Другой очевидец сообщил Мирошнику, что ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241216/kiev-1989451783.html
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в мире, россия, селидово, донецкая народная республика, дмитрий полянский, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Полянский, Денис Пушилин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, ООН
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева

Полянский: Россия проведет заседание СБ ООН по "формуле Арриа" в январе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Россия проведет в январе неформальное заседание Совбеза ООН (по "формуле Арриа") по преступлениям киевского режима, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Планируем вновь затронуть сюжет о преступлениях укронацистов на неформальном заседании СБ ООН по "формуле Арриа" в январе, сделаем особый акцент на докладе по Селидово и свидетельствах очевидцев", – написал российский дипломат в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин рассказал о преступлениях Киевского режима
16 декабря, 14:33
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, в том числе это касается города Селидово. Очевидцы сообщали, что ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию. Кадры показаний очевидца предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. Другой очевидец сообщил Мирошнику, что ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан
4 декабря, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПолянскийДенис ПушилинРодион МирошникВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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