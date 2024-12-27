https://ria.ru/20241227/oon-1991755633.html

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева - РИА Новости, 27.12.2024

Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева

Россия проведет в январе неформальное заседание Совбеза ООН (по "формуле Арриа") по преступлениям киевского режима, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:29:00+03:00

2024-12-27T19:29:00+03:00

2024-12-27T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

селидово

донецкая народная республика

дмитрий полянский

денис пушилин

родион мирошник

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ООН, 27 дек – РИА Новости. Россия проведет в январе неформальное заседание Совбеза ООН (по "формуле Арриа") по преступлениям киевского режима, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "Планируем вновь затронуть сюжет о преступлениях укронацистов на неформальном заседании СБ ООН по "формуле Арриа" в январе, сделаем особый акцент на докладе по Селидово и свидетельствах очевидцев", – написал российский дипломат в Telegram-канале. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, в том числе это касается города Селидово. Очевидцы сообщали, что ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию. Кадры показаний очевидца предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. Другой очевидец сообщил Мирошнику, что ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241216/kiev-1989451783.html

https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html

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