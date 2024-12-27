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Эндокринолог рассказала, как сделать Оливье полезнее - РИА Новости, 27.12.2024
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03:42 27.12.2024 (обновлено: 03:44 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/olive-1991578507.html
Эндокринолог рассказала, как сделать Оливье полезнее
Эндокринолог рассказала, как сделать Оливье полезнее - РИА Новости, 27.12.2024
Эндокринолог рассказала, как сделать Оливье полезнее
Сделать новогодний салат "Оливье" полезнее можно, заменив колбасу отварной курицей, картофель – авокадо, а также использовав свежие огурцы и замороженный... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T03:42:00+03:00
2024-12-27T03:44:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сделать новогодний салат "Оливье" полезнее можно, заменив колбасу отварной курицей, картофель – авокадо, а также использовав свежие огурцы и замороженный горошек, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Для начала, можно заменить колбасу, говядину или свинину отварной курицей или индейкой. Огурцы используйте свежие, а не маринованные, а горошек - не консервированный, а замороженный, который легко отварить - так вы не нагрузите праздничный салат консервантами. И, наконец, картофель. Тяжелый в соединении с другими продуктами овощ следует заменить авокадо, который не только прекрасно вольется в палитру блюда, но и сделает его нежнее", - сказала Калошина. Эндокринолог также предложила заменить майонез на оригинальный соус собственного приготовления. "Ну и, конечно, лучше отказаться от заправки салата покупным майонезом. Хорошей альтернативой этому калорийному полуфабрикату станет оригинальный соус собственного приготовления. Йогурт низкой жирности, половинка чайной ложки горчицы, желток и ложка соевого соуса перемешиваются до однородной массы. Вкусный, а главное полезный соус готов", - добавила Калошина. Врач напомнила, что салат из множества ингредиентов нельзя долго хранить, и рекомендовала воздержаться от приготовления салатов за сутки до праздника. "Салат из множества ингредиентов долго хранить нельзя. Поэтому не стоит готовить тазик оливье за сутки до праздничного ужина или доедать его, "чтобы не пропал", 1 января", - резюмировала собеседник.
https://ria.ru/20241214/dietolog-1989174343.html
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общество, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Новый год
Эндокринолог рассказала, как сделать Оливье полезнее

Эндокринолог Калошина посоветовала поменять некоторые ингредиенты салата Оливье

© iStock.com / DronGОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© iStock.com / DronG
Оливье. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сделать новогодний салат "Оливье" полезнее можно, заменив колбасу отварной курицей, картофель – авокадо, а также использовав свежие огурцы и замороженный горошек, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
"Для начала, можно заменить колбасу, говядину или свинину отварной курицей или индейкой. Огурцы используйте свежие, а не маринованные, а горошек - не консервированный, а замороженный, который легко отварить - так вы не нагрузите праздничный салат консервантами. И, наконец, картофель. Тяжелый в соединении с другими продуктами овощ следует заменить авокадо, который не только прекрасно вольется в палитру блюда, но и сделает его нежнее", - сказала Калошина.
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Эндокринолог также предложила заменить майонез на оригинальный соус собственного приготовления.
«
"Ну и, конечно, лучше отказаться от заправки салата покупным майонезом. Хорошей альтернативой этому калорийному полуфабрикату станет оригинальный соус собственного приготовления. Йогурт низкой жирности, половинка чайной ложки горчицы, желток и ложка соевого соуса перемешиваются до однородной массы. Вкусный, а главное полезный соус готов", - добавила Калошина.
Врач напомнила, что салат из множества ингредиентов нельзя долго хранить, и рекомендовала воздержаться от приготовления салатов за сутки до праздника.
"Салат из множества ингредиентов долго хранить нельзя. Поэтому не стоит готовить тазик оливье за сутки до праздничного ужина или доедать его, "чтобы не пропал", 1 января", - резюмировала собеседник.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Новый год
 
 
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