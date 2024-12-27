https://ria.ru/20241227/okeanarium-1991579496.html
В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов
В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов - РИА Новости, 27.12.2024
В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов
Пять коротокоперых колючих акул-катранов родились в Приморском океанариуме, это первый случай рождения этих рыб в неволе, сообщает учреждение. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T04:09:00+03:00
2024-12-27T04:09:00+03:00
2024-12-27T11:01:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Пять коротокоперых колючих акул-катранов родились в Приморском океанариуме, это первый случай рождения этих рыб в неволе, сообщает учреждение. "В Приморском океанариуме родились пять катранов. Это первое потомство не только для нашего океанариума. Случай рождения короткоперых колючих акул (катранов) в неволе зафиксирован впервые", — говорится в сообщении. Отмечается, что акулята появились на свет 18 декабря. Рост малышей — 21 сантиметров, вес 28,5 грамма. Через четыре дня после рождения они начали есть мелко нарезанную кету, минтай, креветку. Специалисты океанариума отмечают, что катраны сложны в содержании, но ихтиологи учреждения смогли создать для них условия, максимально приближенные к естественным. Благодаря этому беременность матери акулят протекала не два года, как в дикой природе, а всего год.
https://ria.ru/20240329/meduza-1936542210.html
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Акулы-катраны в Приморском океанариуме
Пять акул-катранов родились в Приморском океанариуме. Отмечается, что это первый случай рождения короткоперых колючих акул в неволе.
Специалисты создали максимально приближенные к естественным условия, так как катранов сложно содержать. При этом беременность у матери протекала не два года, как в дикой природе, а всего год.
Уже через четыре дня после рождения акулята начали есть мелко нарезанную кету, минтай, креветку.
2024-12-27T04:09
true
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РИА Новости
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общество, приморский океанариум
Хорошие новости, Общество, Приморский океанариум
В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов
В Приморском океанариуме впервые в неволе родились пять колючих акул-катранов