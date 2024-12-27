Рейтинг@Mail.ru
В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
04:09 27.12.2024 (обновлено: 11:01 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/okeanarium-1991579496.html
В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов
В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов - РИА Новости, 27.12.2024
В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов
Пять коротокоперых колючих акул-катранов родились в Приморском океанариуме, это первый случай рождения этих рыб в неволе, сообщает учреждение. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T04:09:00+03:00
2024-12-27T11:01:00+03:00
хорошие новости
общество
приморский океанариум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991588175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7662b2d3a22fa5c317d45caeccb6412b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Пять коротокоперых колючих акул-катранов родились в Приморском океанариуме, это первый случай рождения этих рыб в неволе, сообщает учреждение. "В Приморском океанариуме родились пять катранов. Это первое потомство не только для нашего океанариума. Случай рождения короткоперых колючих акул (катранов) в неволе зафиксирован впервые", — говорится в сообщении. Отмечается, что акулята появились на свет 18 декабря. Рост малышей — 21 сантиметров, вес 28,5 грамма. Через четыре дня после рождения они начали есть мелко нарезанную кету, минтай, креветку. Специалисты океанариума отмечают, что катраны сложны в содержании, но ихтиологи учреждения смогли создать для них условия, максимально приближенные к естественным. Благодаря этому беременность матери акулят протекала не два года, как в дикой природе, а всего год.
https://ria.ru/20240329/meduza-1936542210.html
https://ria.ru/20240312/skat-1932409072.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акулы-катраны в Приморском океанариуме
Пять акул-катранов родились в Приморском океанариуме. Отмечается, что это первый случай рождения короткоперых колючих акул в неволе. Специалисты создали максимально приближенные к естественным условия, так как катранов сложно содержать. При этом беременность у матери протекала не два года, как в дикой природе, а всего год. Уже через четыре дня после рождения акулята начали есть мелко нарезанную кету, минтай, креветку.
2024-12-27T04:09
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991588175_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4271cc9055c57fdfb5d5abdd65682792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, приморский океанариум
Хорошие новости, Общество, Приморский океанариум
В Приморском океанариуме родились пять колючих акул-катранов

В Приморском океанариуме впервые в неволе родились пять колючих акул-катранов

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Пять коротокоперых колючих акул-катранов родились в Приморском океанариуме, это первый случай рождения этих рыб в неволе, сообщает учреждение.
"В Приморском океанариуме родились пять катранов. Это первое потомство не только для нашего океанариума. Случай рождения короткоперых колючих акул (катранов) в неволе зафиксирован впервые", — говорится в сообщении.
Размножение медузы цианеи волосистой в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Приморском океанариуме впервые получили потомство у медуз-гигантов
29 марта, 09:53
Отмечается, что акулята появились на свет 18 декабря. Рост малышей — 21 сантиметров, вес 28,5 грамма. Через четыре дня после рождения они начали есть мелко нарезанную кету, минтай, креветку.
Специалисты океанариума отмечают, что катраны сложны в содержании, но ихтиологи учреждения смогли создать для них условия, максимально приближенные к естественным. Благодаря этому беременность матери акулят протекала не два года, как в дикой природе, а всего год.
Потомство самки ската появилось в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В Приморье самка ската, живущая восемь лет без самца, принесла потомство
12 марта, 06:00
 
Хорошие новостиОбществоПриморский океанариум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала