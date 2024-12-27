https://ria.ru/20241227/obman-1991580748.html

Москвич получил условный срок за продажу искусственной шубы под видом норки

Москвич получил условный срок за продажу искусственной шубы под видом норки - РИА Новости, 27.12.2024

Москвич получил условный срок за продажу искусственной шубы под видом норки

Головинский суд Москвы приговорил к двум годам условно столичного жителя за продажу пенсионерке шубы из искусственного меха за 50 тысяч рублей под видом... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T04:53:00+03:00

2024-12-27T04:53:00+03:00

2024-12-27T04:53:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к двум годам условно столичного жителя за продажу пенсионерке шубы из искусственного меха за 50 тысяч рублей под видом натуральной из норки, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Минувшим летом столичный житель Андрей Балашов на остановке возле метро "Ховрино" подошел к женщине пенсионного возраста Янине Золотовой. Как сказано в материалах дела, "проявив чуткость и внимательность к ее престарелому возрасту" во время разговора, он предложил подвезти ее до дома. Женщина согласилась, а по дороге Балашов показал ей шубу. Он рассказал, что он сшита из натурального меха норки, и предложил Золотовой купить ее за 100 тысяч рублей. Когда они поднялись к ней в квартиру, она отдала ему только 50 тысяч рублей, так как у нее больше не было. Позже она обнаружила, что шуба сделана из искусственного меха, и обратилась в полицию. В отношении Балашова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). В ходе рассмотрения была назначена экспертиза, которая показала, что "верхняя зимняя одежда - шуба "Мехмед" изготовлена не из меха. Кроме того, выяснилось, что ранее Балашов уже был осужден на 4 года колонии за мошенничество в крупном размере, но освободился в марте 2023 года. Мужчина добровольно возместил Золотовой имущественный ущерб и моральный вред, полностью признал вину и раскаялся. Учитывая все обстоятельства, Головинский суд Москвы приговорил Балашова к двум годам условно.

https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва