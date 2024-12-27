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Москвич получил условный срок за продажу искусственной шубы под видом норки - РИА Новости, 27.12.2024
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04:53 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/obman-1991580748.html
Москвич получил условный срок за продажу искусственной шубы под видом норки
Москвич получил условный срок за продажу искусственной шубы под видом норки - РИА Новости, 27.12.2024
Москвич получил условный срок за продажу искусственной шубы под видом норки
Головинский суд Москвы приговорил к двум годам условно столичного жителя за продажу пенсионерке шубы из искусственного меха за 50 тысяч рублей под видом... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T04:53:00+03:00
2024-12-27T04:53:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к двум годам условно столичного жителя за продажу пенсионерке шубы из искусственного меха за 50 тысяч рублей под видом натуральной из норки, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Минувшим летом столичный житель Андрей Балашов на остановке возле метро "Ховрино" подошел к женщине пенсионного возраста Янине Золотовой. Как сказано в материалах дела, "проявив чуткость и внимательность к ее престарелому возрасту" во время разговора, он предложил подвезти ее до дома. Женщина согласилась, а по дороге Балашов показал ей шубу. Он рассказал, что он сшита из натурального меха норки, и предложил Золотовой купить ее за 100 тысяч рублей. Когда они поднялись к ней в квартиру, она отдала ему только 50 тысяч рублей, так как у нее больше не было. Позже она обнаружила, что шуба сделана из искусственного меха, и обратилась в полицию. В отношении Балашова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). В ходе рассмотрения была назначена экспертиза, которая показала, что "верхняя зимняя одежда - шуба "Мехмед" изготовлена не из меха. Кроме того, выяснилось, что ранее Балашов уже был осужден на 4 года колонии за мошенничество в крупном размере, но освободился в марте 2023 года. Мужчина добровольно возместил Золотовой имущественный ущерб и моральный вред, полностью признал вину и раскаялся. Учитывая все обстоятельства, Головинский суд Москвы приговорил Балашова к двум годам условно.
https://ria.ru/20241216/moskva-1989388762.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Москвич получил условный срок за продажу искусственной шубы под видом норки

Москвич получил два года за продажу пенсионерке искусственной шубы вместо норки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к двум годам условно столичного жителя за продажу пенсионерке шубы из искусственного меха за 50 тысяч рублей под видом натуральной из норки, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Минувшим летом столичный житель Андрей Балашов на остановке возле метро "Ховрино" подошел к женщине пенсионного возраста Янине Золотовой. Как сказано в материалах дела, "проявив чуткость и внимательность к ее престарелому возрасту" во время разговора, он предложил подвезти ее до дома.
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Женщина согласилась, а по дороге Балашов показал ей шубу. Он рассказал, что он сшита из натурального меха норки, и предложил Золотовой купить ее за 100 тысяч рублей. Когда они поднялись к ней в квартиру, она отдала ему только 50 тысяч рублей, так как у нее больше не было. Позже она обнаружила, что шуба сделана из искусственного меха, и обратилась в полицию. В отношении Балашова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). В ходе рассмотрения была назначена экспертиза, которая показала, что "верхняя зимняя одежда - шуба "Мехмед" изготовлена не из меха.
Кроме того, выяснилось, что ранее Балашов уже был осужден на 4 года колонии за мошенничество в крупном размере, но освободился в марте 2023 года. Мужчина добровольно возместил Золотовой имущественный ущерб и моральный вред, полностью признал вину и раскаялся. Учитывая все обстоятельства, Головинский суд Москвы приговорил Балашова к двум годам условно.
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